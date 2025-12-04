FUTBOL
Olmo, baixa un mes per una luxació d’espatlla
El davanter del Barça es va lesionar al marcar el 2-1 davant de l’Atlètic dimarts
El centrecampista del FC Barcelona Dani Olmo estarà aproximadament un mes de baixa i sense poder jugar amb l’equip, després que el club confirmés ahir que té una luxació d’espatlla. Olmo es va lesionar com a conseqüència de la caiguda que va tenir en la rematada amb la qual va marcar el 2-1 en la victòria del Barcelona sobre l’Atlètic de Madrid (3-1) de dimarts passat a l’Spotify Camp Nou.
“El jugador del primer equip Dani Olmo va patir una luxació a l’espatlla esquerra en el partit contra l’Atlètic de Madrid. Després de les proves realitzades, s’ha optat per un tractament conservador i el temps aproximat de recuperació és d’un mes”, va anunciar el club blaugrana en un comunicat.
Olmo va ser titular en el partit de dimarts passat contra l’Atlètic de Madrid i va marcar el gol que va significar el 2-1 en el minut 65, però l’egarenc, en estat de gràcia golejador, va caure malament sobre la clavícula després de rematar i va demanar el canvi immediatament amb visibles mostres de dolor.
En el que va de temporada, el davanter de Terrassa acumula 17 partits –13 a LaLiga EA Sports i 4 a la Champions–, en els quals ha repartit dos assistències i ha marcat quatre gols, els tres últims en les dos últimes jornades de Lliga, amb doblet davant de l’Alabès i el gol contra l’equip madrileny que va facilitar la remuntada però li va costar la lesió. El triomf va ratificar el liderat blaugrana.
“Estrès en el sistema” el dia de l’Alabès
El Barcelona va atribuir el problema amb les entrades contra l’Alabès a un “estrès en el sistema” de l’aplicació d’e-ticketing, “que ha canviat alguns procediments per optimitzar” la tornada al Camp Nou, va explicar el director general, Manel del Río, que va comparèixer amb Joan Sentelles, director d’operacions, i Miriam Ferrando, directora de tecnologia. Ferrando va dir que “l’estructura (de l’app) estava preparada per a l’alta demanda, però el problema va ser que hi va haver un pic molt alt, una concentració de trànsit impossible de controlar.”
La renovació d’Eric Garcia, molt a prop
El director esportiu del Barcelona, Deco, dona pràcticament per feta la renovació d’Eric Garcia, segons va explicar ahir en una entrevista a la Cadena SER. “Eric Garcia renovarà el seu contracte amb el Barça. Només queden alguns detalls però ho tenim tot acordat”, va explicar Deco. Respecte a possibles fitxatges a l’hivern, va dir que “és molt difícil que passin coses al mercat d’hivern”. “No crec que necessitem firmar ningú amb la plantilla que tenim ara mateix”, va afegir, mentre que tampoc preveu que hi hagi sortides.
Cinquena remuntada a la Lliga contra l’Atlètic
Davant de l’Atlètic, el Barça va firmar dimarts la cinquena remuntada a la Lliga, la qual cosa implica que aquesta capacitat de reacció li ha permès sumar 15 punts dels 37 que té a la classificació, que lidera amb un punt d’avantatge sobre el Reial Madrid. La primera remuntada la va firmar al camp del Llevant, on del 2-0 va passar a guanyar per 2-3. També va remuntar a Oviedo per imposar-se 1-3, mentre que la resta han estat a casa, 2-1 davant de la Reial; 3-1 contra l’Alabès i també 3-1 dimarts davant de l’equip de Simeone.