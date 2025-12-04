Rubén López: "Estic 100% segur que l’AEM se salvarà"
El tècnic reconeix que el seu retorn a l’AEM va ser imprevista, però que "sentia que havia d’ajudar l’equip"
Rubén López ha assegurat que està “100% convençut que l’AEM se salvarà, sinó no seria aquí” en la seua primera roda de premsa després de la seua tornada al club. El tècnic torna mitja temporada després de la seua marxa amb l’equip en descens, però destaca que va trobar un vestidor “animat i convençut, també que no hi ha marge i això m’agrada." A més, va assegurar que la tornada al Recasens és una bona notícia i va ser taxativa sobre el seu futur en el club: "El futur és dissabte. Al meu cap no veig res més enllà", va dir.
López va reconèixer que la seua tornada no estava prevista: “No ho esperava. A casa estava molt bé, havia recuperat coses que havia perdut en aquests tres anys fora i no trobava res a faltar entrenar”. No obstant, va explicar emocionat que “quan et truca l’AEM, que és un club al qual li tinc amor i l’hi explico a la meua nena, ella em diu que hi he d’anar. I això també pesa”. La negociació va ser ràpida i el tècnic va destacar que l’entitat va fer “una aposta molt, molt fort” per recuperar-lo. “Després de tres anys tan bonics, sentia que havia d’ajudar l’equip”, va afegir.
A la seua tornada, s’ha trobat una plantilla que considera competitiva: “És una bona plantilla, amb jugadores contrastades. Per a mi, de les quatre que he dirigit o vist preparar, aquesta era la més fiable”, va declarar. Va citar Marta Charlie, Cintia Hormigo i Lucía Alba com a exemples d’experiència i nivell, i va assenyalar com a repte recuperar el rendiment de les jugadores del curs passat i treure el màxim de les noves incorporacions: “Hem de trobar la clau perquè tornin al seu rendiment i perquè les noves donin el que s’esperava d’elles”, va assenyalar.
El tècnic barceloní també va reconèixer que “ens ajudarà més" tornar aquest cap de setmana al Recasens. "El Camp d’Esports no ha funcionat i el Recasens sempre ha estat la nostra casa. Si hem de canviar coses, això també és un factor”, va insistir, encara que va deixar clar que la seua tornada no estava condicionada per l’elecció de l’estadi.
Respecte a l’Atlètic de Madrid B, primer rival d’aquesta etapa, va assegurar que és un equip que l’atreu especialment: “m’agrada molt perquè s’assembla al que jo soc, sobretot en transicions.” Va destacar la seua velocitat, la seua capacitat per castigar errors i la necessitat que l’AEM sigui més pràctic: “Si comets errors en camp propi, et penalitzen. Són molt ràpides”, va apuntar.
En una setmana curta de preparació, Rubén Lopez va prioritzar "saber on se senten més còmodes les jugadores i explicar-los dos o tres idees clau. No vull omplir-les d’informació”. Un dels aspectes que vol corregir amb urgència és la defensa de l’estratègia: “Estem encaixant gols a pilota parada, una cosa que abans no passava, i tampoc no marquem com abans. Hem de defensar millor, ser més contundents i més concentrades, però sense obsessionar-nos”, va destacar.
Per al duel de dissabte, va confirmar la baixa de Laura Blasco per sanció, el dubte de María Lara —amb opcions de tenir minuts— i la incògnita de Vero Ferrera, pendent del seu estat després d’un llarg viatge i un partit complet amb la selecció de Veneçuela.