L'Atlètic Lleida cau per 3-0 davant el Poblense
Els lleidatans van afrontar més d'una hora de partit amb inferioritat numèrica després de l'expulsió de Santana al minut 25 del primer temps
L'Atlètic Lleida ha perdut per un contundent 3-0 en la seva visita al camp del Poblense, en un partit marcat per l'expulsió primerenca de Santana que ha condicionat completament el partit.
El partit ha començat amb poca intensitat per part d'ambdós equips durant els primers minuts. Al minut 18, Pau Torres ha fet una gran aturada davant un potent xut exterior. La situació s'ha complicat pels visitants quan, després de veure targeta groga tant Nico Magno com Santana al minut 20, aquest últim expulsat cinc minuts després per una entrada a destemps al mig del camp. La inferioritat numèrica ha passat factura ràpidament. Al minut 40, Prohens ha obert el marcador amb un cop de cap després d'una centrada des de la banda dreta. Tan sols tres minuts més tard, Fullana ampliava l'avantatge transformant un penal per posar el 2-0 al descans.
A l'inici de la segona meitat, el Poblense, amb superioritat, ha continuat dominant el joc i generant ocasions de perill. L'Atlètic Lleida intentava reaccionar i ha tingut la seva millor oportunitat al minut 72, amb Campins rematant dins l'àrea al pal llarg. Malgrat els esforços defensius dels lleidatans, com una bona intervenció d'Ortega al minut 77, els locals han sentenciat definitivament el partit al minut 80 amb el tercer gol obra de Penyafort a centrada de Riera.