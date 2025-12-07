“Alguns volen que no segueixi”
Gabri García. El tècnic va acceptar que l’equip ha tocat fons i va destacar que intentarà tirar endavant malgrat les crítiques
L’entrenador de l’Atlètic Lleida, Gabri García, va denunciar després del partit que “alguns volen que no segueixi” quan se li va preguntar pel seu futur al club, per afegir que “tot el que està a les meues mans és intentar tirar endavant, les altres coses ja no depenen de mi”. “Jo sé que s’especula molt sobre el meu lloc però jo he de mirar cap endavant.” A més, va respondre amb un escarit “sí” a la qüestió de si l’equip havia tocat fons.
Sobre l’expulsió de Santana que va condicionar el matx, Gabri va afirmar que “havíem preparat molt bé el partit i la roja ens fa canviar tots els plans”. A més, va afegir que, “al marge de quedar-nos amb un menys, hem fet un canvi que no ha funcionat”, amb referència a l’ingrés de Lamin al minut 28 i la seua substitució en el descans per Camara.
Sobre el joc, el tècnic de Sallent va dir que “he de quedar-me amb l’orgull i la lluita que han ofert els jugadors en el segon temps perquè jugar aquells minuts amb un escenari així és molt difícil mentalment”. Va lamentar que “tenim onze baixes i per a la setmana que ve se suma la de Nico Magno. Això tampoc no ajuda a la situació per la qual passem”, va afegir l’entrenador.
Gabri va advertir que “tots els jugadors han de mirar cap endavant per l’escut que vesteixen, perquè són professionals i perquè tenen un contracte amb aquest club”. Va destacar que “no crec que només el mercat hivernal salvi la situació”.