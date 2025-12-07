BÀSQUET
El Cadí s’enfonsa al final
Va arribar a l’últim quart amb avantatge, però va encaixar un parcial de 8-21. El Jairis, amb la baixa del tècnic lleidatà Bernat Canut per paternitat, arribava amb tres derrotes consecutives
El Cadí la Seu va tancar amb una derrota amarga una setmana molt exigent amb tres partits en vuit dies, un desgast acumulat evident i la sensació d’haver tingut a l’abast una victòria que finalment es va escapar en els dos últims minuts davant un Hozono Global Jairis que, necessitat de reivindicació després d’una mala dinàmica, va acabar imposant-se per 63-72. El matx va arrancar amb un Jairis molt seriós, amo del ritme i aplicat en defensa malgrat les absències del seu entrenador, el lleidatà Bernat Canut –amb permís per paternitat–, i de la pivot nord-americana Jasmine Walker. Sota la direcció puntual de David Muñoz, les visitants van començar més entonades i aprofitant cada imprecisió local. El 14-19 amb què va tancar el quart inicial reflectia aquesta autoritat murciana, encara que l’empenta de Nahan Niare, amb 7 punts primerencs, evitava que el Cadí perdés el fil del matx.
El guió va canviar en el segon període. Les d’Isaac Fernández van créixer des de la defensa, van aconseguir tancar millor el rebot i van trobar més continuïtat ofensiva. A poc a poc, la diferència visitant es va reduir fins que Laia Raventós, amb un llançament precís, va firmar el 34-34 a falta de dos minuts i quaranta-dos segons per al descans.
El Palau va recuperar el pols i el duel es va equilibrar totalment a l’arribar al 36-36 de l’intermedi, un marcador que transmetia que el partit es podia trencar cap a qualsevol dels dos costats. El tercer quart va deixar els millors minuts del Cadí. Amb una circulació més valenta, un punt d’agressivitat extra i un domini interior més important, les locals van arribar a situar-se 45-39, el que seria el seu màxim avantatge.
El 55-51 amb el qual es va entrar a l’últim quart deixava les urgellenques en una posició favorable, però el Jairis, en plena necessitat de tallar la seua mala dinàmica –tres derrotes consecutives entre Lliga i Eurocopa–, va trobar en el quart decisiu la fermesa i l’energia que li havien faltat en els trams anteriors. Basades en una defensa intensa, gairebé asfixiant, les murcianes van anar retallant la renda local i apagant el ritme del Cadí, que va començar a precipitar-se en alguns atacs llargs i perdre fluïdesa en la circulació de pilota. Amb un parcial final devastador, 8-21, el Jairis no només va capgirar el marcador sinó que va desdibuixar del tot les opcions del Cadí.
En el conjunt urgellenc, va destacar la pivot francesa Nahan Niare, amb 15 punts i un gran desplegament als dos costats de la pista. Tanmateix, el seu esforç va resultar insuficient per sostenir l’equip en el moment crític, quan la intensitat visitant es va disparar i les cames van començar a pesar després d’un cicle de tres partits que va deixar empremta.