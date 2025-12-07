HOQUEI
L’Alpicat suma el primer punt
Empata a la pista del Mieres, en el duel entre els dos últims, un resultat insuficient per a ambdós. L’equip lleidatà va igualar el gol inicial de les asturianes i va malgastar una directa
L’Alpicat va aconseguir ahir, en la jornada 10, el primer punt en la tornada a l’OK Lliga Femenina. Va empatar 1-1 a la pista del Mieres, en un duel dramàtic entre els dos últims classificats de la competició, que encara no havien estrenat el caseller de punts. Ahir ho van fer. Però per a ambdós equips, el matx suposava una gran oportunitat d’aconseguir la primera victòria i alimentar les opcions de permanència, per la qual cosa el punt suposa un premi insuficient.
L’Alpicat va tornar a mostrar una versió ja coneguda a la Lliga. Juga bé, controla moltes fases del partit, però la falta d’encert el condemna. Ahir va arribar a igualar el gol inicial de les asturianes i, amb l’empat, va malgastar una directa que podria haver-li donat la tan desitjada victòria.
Les jugadores que entrena Mats Zilken van saltar amb ambició a la pista i es van llançar a buscar el triomf. Però van rebre molt aviat un dur cop. En la primera arribada clara que va tenir el Mieres, va marcar l’1-0 amb una rematada de Fernanda Silva. L’Alpicat va intentar no acusar el cop i, de fet, va mantenir cert control del joc, tenia arribada, però ni trepitjant àrea ni amb rematades llunyanes no aconseguia marcar. El xoc es mantenia equilibrat, però l’avantatge era per al Mieres, cosa que li donava un punt de tranquil·litat. El premi a la seua traça va arribar a l’Alpicat en el minut 18, quan Ona Moreno, amb una rematada precisa, va fer l’1-1. El Mieres intentava recuperar el comandament al marcador, però les lleidatanes es defensaven bé i al descans es va arribar 1-1.
A la segona part la por a perdre va condicionar els equips. Al poc d’iniciar-se el Mieres va cometre la desena falta, però Claudia Sanjurjo no va encertar en el llançament. Hi va haver lluita fins al final, però el marcador ja no es va moure, donant un punt que queda curt i que els manté empatats a la cua.