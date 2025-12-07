FUTBOL
El líder continua ferm
El Barça suma una gran victòria al camp del Betis, encarrilada per un hat-trick de Ferran Torres a la primera meitat. Amb l’1-5 l’equip es va relaxar
El Barcelona va reafirmar ahir el seu liderat a LaLiga a l’aconseguir una victòria de gran valor a l’estadi de La Cartuja davant del Betis (3-5), un rival que està en una gran forma però que va haver de sucumbir davant la qualitat i la pegada de l’equip de Hansi Flick, en el qual va destacar els tres gols que va firmar Ferran Torres a la primera meitat. El quadre blaugrana va revaloritzar, amb aquests tres importants punts, el seu triomf de dimarts passat davant de l’Atlètic amb el sisè seguit en Lliga.
El Barça, que va veure com als sis minuts el brasiler Antony dos Santos va obrir el marcador per al Betis, no va tardar a reaccionar per anar-se’n al descans amb un clar 1-4, amb un triplet de Ferran Torres i un gol de Roony Bardghji.
L’equip de Hansi Flick va signar una nova remuntada, ja són sis en aquesta Lliga, i va tornar a confiar una vegada més en la seua gran pegada, malgrat les rotacions i absències, sense Robert Lewandowski, Raphinha o Fermín, pensant en el duel de Champions de dimarts contra l’Eintracht de Frankfurt.
Després de l’1-0, encaixat als sis minuts, va tornar a aparèixer un Barça contundent, amb Lamine jugant per dins, la banda dreta per a Roony Bardghji, autor d’un golàs, i un Ferran en punta que en va marcar tres. En el segon temps, el somni del Betis es va esfumar definitivament amb un penal, molt protestat per l’afició verd-i-blanca, per mans de Marc Bartra i que després de revisió de VAR va convertir Lamine per col·locar un 1-5 que semblava deixar el matx sentenciat.
El conjunt andalús va treure orgull i, juntament amb la relaxació en què va caure el Barça a l’hora d’engreixar el marcador –Marcus Rashford va perdonar un altre mà a mà i Ferran va fregar el quart en el seu compte, entre alguna ocasió més–, els de Pellegrini van maquillar el marcador. La insistència local la va personificar Abde i Diego Llorente, en un córner, i el Cucho Hernández, en un penal de Kounde, van firmar el definitiu 3-5, massa tard per evitar la derrota. El Barça, amb aquest nou triomf, va consolidar el seu liderat, dosificant minuts davant del vital duel a la Champions contra els alemanys.
Flick: “Tinc confiança en el que estem fent”
Hansi Flick es va quedar amb la part “positiva” del 3-5 davant del Betis i va confessar que té “confiança” en el que veu dels seus jugadors, mentre que va excusar el tram final a Sevilla pel cansament. “Estic content. L’equip ha lluitat després d’un gol en contra. Si vols veure la part negativa pots fer-ho; jo no, jo estic molt orgullós del meu equip. Per a mi, avui és positiva l’actuació dels meus jugadors.”