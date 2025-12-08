Canvi d’objectius
El Pons Lleida encadena davant del Sant Just la quarta derrota i passa de lluitar per la Copa a fer-ho per la permanència. Mal partit dels lleidatans, que van encaixar el gol als cinc minuts
El Pons Lleida va encadenar ahir la quarta derrota a la Lliga al perdre 0-1 davant del Sant Just. L’equip barceloní arribava a l’Onze de Setembre com a penúltim classificat, per la qual cosa després de guanyar els d’Edu Amat els igualen a la classificació 11 punts, amb la qual cosa el futur immediat del Llista passa per oblidar-se de la lluita per entrar a la Copa –encara que segueix a un punt de distància– i fer-ho per la permanència a la màxima categoria. I és que després de la pitjor ratxa de la temporada, amb zero punts dels últims 12, el panorama per als lleidatans és preocupant, ja que tancarà la primera volta enfrontant-se a dos dels cinc primers classificats. Diumenge visita el Liceo, que és tercer, mentre que després de les vacances nadalenques el primer rival que visitarà la pista lleidatana serà el Reus, que és cinquè.
El Llista va jugar un mal partit davant d’un rival que només havia guanyat dos encontres d’onze jugats, però que el va superar en intensitat i, si no fos per l’actuació de Xavi Bosch, podria haver encaixat una derrota més àmplia. El Sant Just va marcar el 0-1 que li havia de donar la victòria als 5 minuts, amb la qual cosa el Pons Lleida, a remolc des de l’inici, va anar caient en l’ansietat i la precipitació, sense trobar mai una última passada encertada. Va tornar a estavellar-se en una falta d’encert preocupant i, quan aconseguia encarar boles ben dirigides a la porteria visitant, allà topava sempre amb el veterà meta Gerard Camps. De nou el porter es convertia en el millor jugador de l’equip rival.
I això que el Pons Lleida va tenir un inici esperançador. En menys de mig minut ja havia llançat dos vegades a porta. Als 12 segons va ser Jordi Badia qui creuava la bola en excés, mentre que als 28 segons Nico Ojeda va rematar amb potència, per topar amb Camps. La resposta del Sant Just no es va fer esperar i Ilaki Cabezas rematava fora als tres minuts i tot seguit de nou Badia va tenir l’ocasió de marcar.
La sort tampoc està del costat lleidatà en aquests moments. Després que Sebas Moncusí estavellés una bola al pal al minut 4, en la jugada següent va arribar el gol del Sant Just. El Llista va perdre una bola en la transició ofensiva i la contra la va culminar Pau Gilabert amb el 0-1 (5’).
El Sant Just es defensava amb ordre i, encara que arribava a la meta rival en moltes menys oportunitats que el Llista, cada una de les seues contres eren perilloses, malgrat que, afortunadament per als lleidatans, Xabi Bosch va tornar a brillar i es va mostrar insuperable. En la recta final de la primera part Ciocale va estavellar la pilota al pal i l’equip va acabar aquest període en inferioritat per una blava a Moncusí.
A la segona part, el rellotge jugava en contra d’un Pons Lleida que continuava negat en atac. Tampoc va poder aprofitar la superioritat numèrica per una blava a Sergi Torné i el partit es va anar diluint amb un Llista mancat d’idees i un Sant Just que es va mostrar ferm i que també va disposar de bones oportunitats per ampliar el seu avantatge.
L’entrenador del Pons Lleida, Edu Amat, es va mostrar molt disgustat per la derrota davant del Sant Just i va admetre la mala situació de l’equip. “Cal oblidar-se de la Copa. Ara mateix hem de pensar on som i som més a prop del descens que de la Copa”, va assenyalar.
Així, va afegir que “potser el que ens falta és una cura d’humilitat i entendre que per guanyar aquests equips o et poses al fang, com ells, i treballes des del minut 1 o no guanyem”. Va valorar també que “sempre fem que el porter rival sigui el millor, amb la qual cosa cal entendre que el problema és nostre, no de l’altre equip. És un problema d’actitud”.