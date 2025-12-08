FUTBOL
Centrats en l’Eintracht
El Barça prepara el partit de demà amb l’ànim reforçat després del triomf de Lliga. Joan Garcia, que va rebre un cop davant del Betis, està recuperat
El FC Barcelona va reprendre ahir l’activitat a la Ciutat Esportiva Joan Gamper després de la victòria per 3-5 davant del Betis a La Cartuja. Amb l’objectiu posat en el decisiu duel de Champions League de demà dimarts davant de l’Eintracht de Frankfurt (Camp Nou, 21.00/Movistar Liga de Campeones), l’equip blaugrana va dividir esforços entre treball específic a la gespa i una sessió de recuperació a l’interior de les instal·lacions.
Els jugadors que no van ser titulars a Sevilla van completar una sessió més intensa sobre el camp d’entrenament. Entre ells, els porters Marc-André ter Stegen i Wojciech Szczesny; el lateral Jofre Torrents; els centrecampistes Tommy Marqués, Marc Bernal, Frenkie de Jong i Marc Casadó; els mitjapuntes Pedro Fernández Dro i Fermín López; i els davanters Raphinha i Lewandowski. Sota la supervisió del cos tècnic, els futbolistes van portar a terme exercicis d’alta càrrega física orientats a arribar en plena forma al partit europeu.
D’altra banda, els titulars davant el Betis van treballar a l’interior de la ciutat esportiva per completar l’habitual sessió de recuperació posterior al matx. Entre ells es va trobar Joan Garcia, la presència del qual davant de l’Eintracht no perilla malgrat el cop rebut a Sevilla.
El porter català, visiblement adolorit al pujar a l’autobús i posteriorment a l’avió, va ser avaluat pels serveis mèdics del club i podrà estar disponible demà. També Alejandro Balde i Eric Garcia van participar amb normalitat en el treball regeneratiu.
L’equip tornarà a entrenar-se avui a les 11.00 hores en l’última sessió abans del xoc corresponent a la sisena jornada de la fase de lliga de la Champions. Després de l’entrenament, el tècnic Hansi Flick i el defensa Gerard Martín compareixeran davant dels mitjans (13.00 hores) per analitzar l’estat de l’equip i les claus del duel. El Barcelona arriba a la cita europea amb bones sensacions després del triomf de Lliga.
Raphinha desmenteix que se’n vagi a l’Aràbia
Raphinha, un dels capitans blaugranes, va sortir al pas ahir per desmentir rumors sobre el seu futur. El brasiler va negar una publicació d’Instagram on s’afirmava que el crac brasiler tenia un pacte per abandonar l’equip aquest final de temporada amb destinació a l’Aràbia si li arribava una gran oferta. El brasiler no només va desmentir aquesta notícia sinó que va deixar molt clar que la seua intenció és continuar al club, amb el qual va renovar l’estiu passat fins al juny del 2028.
El Girona, interessat en el jove Marc Bernal
El Girona estaria interessat a demanar la cessió del blaugrana Marc Bernal fins a final de temporada per impulsar l’equip de Míchel després d’una arrancada de curs complicat, segons va publicar Mundo Deportivo a partir d’una notícia del periodista gironí Nil Solà. La idea que sospesen a Montilivi seria intentar repetir la fórmula exitosa que ja van utilitzar amb Eric Garcia fa dos temporades.