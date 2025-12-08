FUTBOL
Debut amb un empat tardà
Manel Cazorla suma un punt en la seua estrena a la banqueta del Mollerussa gràcies a un gol de Pariente al 91. El resultat va ser la millor notícia davant d’un oponent que va ser superior
El Mollerussa va salvar ahir un valuós punt en el temps afegit (1-1) davant del Vilanova, en l’estrena de Manel Cazorla a la banqueta dels del Pla d’Urgell. Ho va fer amb un gol de Pariente al 91 per igualar un partit en què el millor va ser el resultat. Els visitants van dominar sempre la pilota, encara que no van disposar de gaires oportunitats.
El matx va començar de la pitjor manera, amb dos oportunitats visitants al primer minut. Batalla, que va estar molt segur durant tot el duel, va salvar les dos ocasions. El Vilanova va sortir disposat a dominar el partit a través de la pilota i així ho va fer. Això sí, malgrat el control de la possessió, no aconseguia generar oportunitats clares. El Mollerussa es defensava i intentava sortir al contraatac, però va ser totalment inofensiu en la fase atacant durant la primera mitja hora de joc. A partir de llavors, els locals van començar a activar-se. Sobretot, a través de Scuri per la banda dreta, el conjunt de Cazorla va aconseguir espantar el seu rival. L’ocasió més clara la va tenir el mateix Scuri al 38 quan va recuperar una pilota i, des de l’interior de l’àrea amb tot el temps del món, es va omplir de pilota per enviar-la per sobre de la porteria defensada per Alfonso.
En el segon temps van arribar els gols. El visitant, amb suspens, ja que la rematada amb el cap de Frutos a la centrada de Zourdine es va quedar rondant la línia de gol amb l’intent de parada de Batalla (0-1). Quan semblava que s’esgotava el temps per a la reacció, una centrada per la banda esquerra de Porté va arribar a Pariente al balcó de l’àrea. El lateral no es va posar nerviós i va definir a la perfecció per empatar el partit i salvar un punt abans del derbi lleidatà, que deixa els del Pla a dos de la salvació.
Cazorla: “Content pel punt, però no satisfet pel joc”
Manel Cazorla, nou entrenador del Mollerussa, es va mostrar “content pel punt, però no satisfet pel joc vist i per la necessitat de sumar tres punts que tenim”.
L’Atlètic Lleida tanca la jornada cuer i a set punts de la salvació
L’Atlètic Lleida acaba la jornada cuer per average, després de la derrota per la mínima del Porreres (1-0) i cada vegada més lluny de la salvació. Al principi de la jornada, tenia el play-out i la salvació directa a quatre punts i ara està a set d’ambdós.