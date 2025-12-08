FUTBOL
Empat entre dos rivals directes de l’AEM, encara cuer
L’Oviedo va rescatar un punt en l’última jugada a casa de l’Europa per firmar el 2-2, un empat que deixa cuer en solitari l’AEM, encara que evita que un dels seus dos rivals directes sumin tres punts. Així, el conjunt lleidatà, que va guanyar dissabte, queda a quatre punts de la salvació, que marca el Cacereño amb 13. En el descens, l’acompanyen l’Europa (11), el Betis i l’Oviedo (10), mentre que l’Albacete segueix novè amb 15 punts al perdre ahir davant del Madrid B (2-1).