BÀSQUET
L’Amara firma contra el Girona la tercera victòria
L’Amara Lleida va firmar ahir la seua tercera victòria a la Lliga U, la segona consecutiva, a l’imposar-se al Barris Nord al Bàsquet Girona per 78-70. És la segona victòria en tres dies, després que dissabte s’imposés per 55-67 a la pista del Granada. Després d’aquesta victòria l’equip lleidatà se situa cinquè, entre els set equips del Grup B, amb un balanç de 3-6.
L’Amara Lleida va basar el triomf en els dos primers quarts, que es va adjudicar per 17-14 i 25-14, mentre que el tercer va acabar 16-16 i en l’últim l’equip gironí va maquillar la derrota adjudicant-se’l per 20-26, deixant el definitiu 78-70.
Després del partit Borja Comenge va dir que “estem molt satisfets, hem jugat un partit molt complet que hem dominat des del principi, arribant a tenir un avantatge de 14 punts”, va valorar.