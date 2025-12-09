FUTBOL
L’Atlètic Lleida mostra “total confiança” en Gabri
El club confirma la seua continuïtat malgrat la situació “límit” de l’equip
Malgrat la complicada situació esportiva que travessa l’Atlètic Lleida, cuer del grup 3 de Segona RFEF, amb 11 punts després de tres derrotes consecutives, el club manté la “total confiança” en l’entrenador, Gabri García, per tirar endavant la situació, qualificada com a “límit”. Així ho va expressar ahir l’entitat en un comunicat, en el qual va confirmar la continuïtat del tècnic de Sallent, molt qüestionat després de l’última derrota dissabte davant del Poblera (3-0), a més d’anunciar que està valorant mesures excepcionals de seguretat de cara al partit d’aquest dissabte contra el Sant Andreu.
L’Atlètic Lleida va destacar que Gabri “no és l’únic responsable de la situació actual”, donanto també part de la responsabilitat a la plantilla, tal com ja va fer el mateix tècnic en roda de premsa, quan va assenyalar que “alguns jugadors no estan centrats en el club, però he d’utilitzar-los perquè no en tinc més”.
Tot això després que Santana, habitual suplent, fos expulsat per dos grogues en un minut i Lamine Diaby, que va entrar llavors per reconstruir la defensa, cometés un penal i tornés a ser substituït al descans. De fet, l’equip va afrontar el xoc amb tan sols 16 jugadors, perquè tenia 9 baixes, set de les quals per lesió (Asier, Nil Sauret, Agüero, Samsó, Carlos Mas, Achraf i Bolado) i dos més (Daouda i Alcalà) per sanció. Tot i que recuperarà els dos sancionats per a aquest dissabte, la llista d’absències continuarà sent molt llarga, perquè Nico Magno va abandonar el partit a Sa Pobla lesionat i Santana haurà de complir un partit de sanció.
Malgrat tot, el club va confirmar a Gabri que s’asseurà a la banqueta contra el Sant Andreu i també que aquest dimarts compareixerà davant la premsa el director esportiu, Xavi Bartolo, per analitzar la situació de l’equip.
De cara al partit de dissabte, l’entitat va anunciar que el considera “un partit de risc” i que manté contactes amb “la RFEF i serveis de seguretat per plantejar accions preventives per garantir la seguretat i que el partit es disputi amb normalitat”.
L’entitat ho va justificar dient que el partit ve precedit d’“un clima de tensió” després que el club barceloní decidís suspendre un amistós de pretemporada davant dels lleidatans per la pluja de crítiques a les xarxes socials una vegada es va anunciar per part de la seua afició, històricament agermanada amb la del Lleida CF.
L’Atlètic Lleida va expressar ahir en el seu comunicat que va ser una cosa inèdita, inadmissible i perjudicial per a ells”, mentre que el Sant Andreu va expressar a X que “no acceptarem cap criminalització generalitzada de la nostra afició”.
Per incentivar la presència de públic, el club lleidatà regalarà una entrada gratis a tots els abonats, que es podran recollir de dimarts a dijous de 9.30 a 13.30 i en horari de tarda (17.00-20.00) també dijous al Camp d’Esports, presentant el carnet de soci.