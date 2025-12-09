L'Atlètic Lleida no vendrà entrades pel partit contra el Sant Andreu
Xavi Bartolo anuncia la decisió de permetre només l'accés als abonats per evitar incidents després de la suspensió d'un partit de pretemporada
L'Atlètic Lleida ha anunciat durant la roda de premsa celebrada avui que no posarà a la venda entrades per al proper partit contra el Sant Andreu. El director esportiu del club lleidatà, Xavi Bartolo, ha estat l'encarregat de comunicar aquesta decisió que afectarà tant a l'afició visitant com a la local, permetent únicament l'accés als abonats del club.
Bartolo ha explicat que aquesta mesura es pren com a conseqüència de les protestes i, segons l'Atlètic Lleida, "coaccions a la directiva" del Sant Andreu que van provocar la suspensió d'un partit de pretemporada que s'havia de disputar a Lleida. "Hem optat per garantir la seguretat i assegurar que el partit es pugui disputar amb normalitat", ha afirmat el director esportiu, qui ha advertit que "hi podria haver problemes" si no s'haguessin pres aquestes precaucions.
Durant la compareixença, Bartolo també ha volgut deixar clar que el club no té cap problema amb l'afició del Sant Andreu en general, a qui professa "màxim respecte". No obstant això, la situació prèvia ha portat a la directiva a prendre aquesta decisió per garantir que no es produeixin incidents. Com a compensació, cada abonat de l'Atlètic Lleida rebrà una entrada gratuïta addicional per si vol convidar algú al partit.
A la mateixa roda de premsa, el director esportiu ha confirmat que el club manté la seva confiança en l'entrenador Gabri García, desmentint així els rumors sobre una possible destitució que havien circulat en els darrers dies després dels mals resultats de l'equip, a més d'assegurar "moviments" al mercat d'hivern.