FUTBOL
Toca guanyar a Europa
El Barça rep avui l’Eintracht de Frankfurt amb l’objectiu de traslladar a la Champions la bona ratxa a la Lliga. Necessita vèncer per atansar-se al top 8
El Barcelona rep avui l’Eintracht de Frankfurt a l’Spotify Camp Nou (21.00), en la Jornada 6 de la fase lliga de la Lliga de Campions, un partit en el qual els blaugranes, en l’estrena continental del renovat Camp Nou, volen ratificar a Europa el seu bon moment de forma després de tres victòries consecutives a la Lliga i atansar-se al top-8. L’equip és líder a Primera amb quatre punts d’avantatge sobre el Reial Madrid, després de la victòria per 3-5 al camp del Betis dissabte passat i l’entrepussada blanca de diumenge davant del Celta (0-2).
L’entrenador del Barcelona, Hansi Flick, va dir ahir que el seu equip només “està centrat” a continuar millorant el rendiment i no en els resultats dels seus rivals. “Ens fixem en nosaltres, no en el Madrid. Està bé l’avantatge de quatre punts que tenim amb ells a LaLiga, però aquest és un viatge molt llarg. A aquest nivell, quan els contraris són el Reial Madrid, l’Atlètic o el Vila-real has de donar el màxim, però el partit més important ara és contra l’Eintracht”, va explicar.
Del seu rival d’avui a Champions va advertir que està format per un bloc “jove, amb intensitat i jugadors ràpids”, i va destacar que els seus jugadors hauran “de jugar a un gran nivell”. També va reconèixer que els seus pupils estan jugant a “un diferent nivell” respecte a fa un mes i va elogiar la figura del defensa central Pau Cubarsí.
“Cubarsí té 18 anys, és el seu tercer curs com a professional i en l’últim partit contra el Betis va fer 87 passades amb un 100% d’encert. Crec que és el primer jugador en la història que ho ha aconseguit a la Lliga. Si puja el nivell, és bo per a nosaltres i per a la línia defensiva”, va destacar.
Respecte a la tornada de l’equip a l’Spotify Camp Nou en competició europea, va dir que va ser “un somni” per a tothom tornar-hi a jugar. “Serà fonamental a la Champions, perquè crec que és un partit molt important per a nosaltres. Hem de i volem guanyar, així com mostrar el nostre millor nivell”, va afegir. Va valorar també que l’equip té marge de millora. “Sempre és possible millorar. Per a mi és important l’entrenament, però no tenim gaire temps en aquest moment per entrenar tantes coses. Estic content amb la qualitat que tenim i amb la millora de l’equip. Però, per descomptat, crec que també tenim molt més potencial”.
“A la mínima badada som vulnerables”
El defensa Gerard Martín va explicar ahir que “ara sí que estem en un millor moment defensivament. Tal com juguem hem d’estar sempre concentrats els 90 minuts, perquè sabem que a la mínima badada o desconnexió som una mica vulnerables. Però estem treballant per estar sempre al màxim i que no ens passin aquestes coses”, va explicar ahir i va afegir que “no ens podem deixar més punts a la Champions”.
El Barça entra avui en el sorteig de la Copa
El Barcelona entrarà avui en el sorteig dels setzens de final de la Copa del Rei, per la qual cosa coneixerà el seu primer rival en aquesta competició, de la qual és el vigent campió. Com la resta d’equips que participen en la Supercopa, Reial Madrid, Atlètic i Athletic, jugarà contra l’únic Segona RFEF que segueix dempeus, l’Atlètic Balears o un dels de Primera RFEF, Eldenc, Guadalajara, Múrcia, Talavera de la Reina o Ourense.