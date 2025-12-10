El camí del Lleida CF a la Copa Catalunya s'acaba a L'Arboç
Els de la Terra Ferma no transformen les seves ocasions i es veuen superats pel NSA Camp Joliu, de Primera Catalana
El Lleida diu adéu a la Copa Catalunya després de perdre per 1-0 al camp del NSA Camp Joliu, en un duel on les oportunitats han estat dels locals. El conjunt lleidatà, malgrat els canvis, tampoc ha pogut revertir el partit.
El partit ha iniciat amb un xut d’Aleix León amb el pit després d’una centrada de Revert al minut 3. Al minut 10, ha estat el mateix Revert qui ha intentat el xut, però ha marxat pel lateral de la xarxa. Dos minuts després, un error de Fèlix en defensa, ha permès al davanter rival plantar-se davant d'Olivera i, Escobedo, amb un gran peu, ha evitat el gol rival. Deu minuts després, Putxi ha posat una centrada al segon pal, Revert l’ha deixat morta a l’àrea petita i Fran l’ha estavellat al pit del porter. A les acaballes de la primera meitat, ha arribat el gol del Camp Joliu, obra de Joel (1-0).
La segona meitat ha començat amb un festival de canvis pels de Cortés. La primera ha estat a les botes de Sasha, però la pilota ha topat amb el porter. Les ocasions han estat de la NSA i el Lleida res ha pogut fer davant del conjunt de l’Arboç que s’ha acabat imposant al boig joc dels de la Terra Ferma.
Per tant, se li acaba el somni de la Copa Catalunya a un Lleida que ja està amb el cap posat al derbi del cap de setmana.