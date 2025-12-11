FUTBOL
Acaricien els quarts
Malgrat les baixes, el Barça va complir contra el Benfica per tenir la classificació directa pràcticament segellada. Es va imposar amb gols de Pajor, Uchiebe en pròpia porteria i Aleixandri
El Barcelona va complir per mantenir el liderat de la Champions i estar a un pas de ficar-se entre els quatre primers, evitant així una eliminatòria. Una altra victòria blaugrana en la qual van notar les absències, però es van saber sobreposar davant d’un Benfica que va arribar a empatar el partit, però va ser insuficient. El Barça continua sense fallar i amb tretze punts té el pas a quarts pràcticament segellat. La va tenir al primer minut Pajor després d’una gran passada d’una activa Alèxia, i dos minuts després, la portera portuguesa va aparèixer per treure un gol cantat de Pina, que hauria pogut obrir el marcador en un altre xut des de l’àrea petita que se’n va anar alt. S’ensumava el gol, però es resistia. Sobretot a una Pina que va estavellar un xut al travesser abans de la mitja hora. Poc després, Pajor va fer justícia i no va fallar en una passada exquisida d’Alèxia per posar l’1-0 i treure pressió. Va tenir-ne dos de clares Brugts per obrir bretxa i Pina, al tall del descans, va estavellar una altra pilota al travesser. Tot just arrancar la segona part, Gasper va aprofitar un mal desallotjament de Mapi per empatar, i poc després va estar a punt del segon. El Benfica va perdonar i ho va pagar car, ja que al 54’, Ucheibe va enviar sense voler una centrada d’Alèxia al fons de la xarxa. Quatre minuts després, Laia Aleixandri es va trobar una pilota a l’àrea i no va fallar per anotar el 3-1 que sentenciava. Les blaugranes ja tenien un matalàs per no patir, però Lucia Alves hauria pogut retallar distàncies des de la frontal. També Alèxia hauria pogut marcar per partida doble, la segona des del punt de penal, que no va poder transformar.