Un altre escull superat
El Vila-sana suma una nova victòria malgrat les baixes, superant el cuer, el Mieres. Les del Pla se’n van a l’aturada de lliga a un punt del líder, un Gijón a qui es mesuren dissabte a Champions
El Vila-sana va resoldre ahir amb suficiència la visita del cuer, el Mieres (4-1), per obtenir un nou triomf malgrat les nombroses baixes. En un partit travat, en el qual va debutar la jove Maria Parrot, les lleidatanes van tenir ocasions per marcar molts més gols i se’n van a l’aturada nadalenca terceres, a un punt del líder Gijón, a qui es mesuren dissabte a Champions en el darrer partit del 2025. Com era d’esperar, el partit va ser un setge del Vila-sana, que es va avançar als dos minuts amb un gran xut de Victòria Porta (1-0). Amb l’avantatge, les del Pla d’Urgell, amb pocs efectius, maduraven les ocasions davant d’un rival molt tancat, obligant a intervenir en repetides accions la portera Julieta Rouco, la més atrafegada de les asturianes. No obstant, va observar impassible com Elsa Salvanyà, que tornava ahir, establia el 2-0. El partit era un setge constant, i això va provocar que una pèrdua de Florenza deixés sola davant de Sandra Coelho Ari Martínez perquè anotés el 2-1, amb el qual es va arribar al descans malgrat les incomptables ocasions lleidatanes. Després del descans, la situació es va posar propícia per al Vila-sana, perquè la visitant Valentina Domínguez va veure la targeta blava tot just començar i Aina Florenza va aprofitar la inferioritat per fer el 3-1. Malgrat trobar cad cop més esquerdes al darrere d’un Mieres que acusava el cansament, les lleidatanes no trobaven el gol –fins i tot Florenza va fallar un penal– i no va tornar a anotar fins als instants finals, amb el 4-1 de Salvanyà.