L’Alpicat encaixa la seua desena derrota
Cau a casa per la mínima amb el Sant Cugat, continua sense conèixer la victòria després d’onze jornades i disposa d’una falta directa i un penal que no va poder aprofitar
El Lleidanet Alpicat va encaixar la desena derrota en onze jornades davant d’un Sant Cugat que va aprofitar una ocasió tot just iniciar-se el segon període per aconseguir la victòria. L’equip de Mats Zilken, que va tenir la baixa d’Ona Moreno, encara no coneix la victòria i segueix vicecuer juntament amb el Mieres.
L’Alpicat va començar bé amb tres ocasions gairebé seguides d’Arantxa González. Encara va tenir una quarta ocasió la capitana al minut 10 que la portera Carla Batlle va desbaratar amb bons reflexos. A poc a poc, el Sant Cugat tenia més possessió, però l’Alpicat esperava darrere per sortir ràpid al contraatac. A tres minuts per al descans va arribar la primera gran oportunitat per a l’equip lleidatà. La falta directa la va executar Arantxa González, que va avançar uns centímetres amb la bola i va disparar a la porteria sense intentar regatejar la portera. Encara va disposar tot seguit la jugadora local d’una bona oportunitat al recollir el rebuig de la portera, però tampoc no va encertar amb el gol. Amb el 0-0 inicial es va arribar al descans.
Al poc d’iniciar-se el segon període, el Sant Cugat va aconseguir marcar mitjançant Gina Balcells (27’). L’Alpicat va intentar empatar, però el partit va seguir als mateixos camins que la primera meitat.
Al minut 36 Arantxa González va disposar d’un penal i tampoc no va poder batre la porteria visitant.