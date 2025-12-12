AUTOMOBILISME
Bona estrena de Boya en els tests de l’F2
El pilot aranès Mari Boya està disputant a Abu Dhabi els tests de posttemporada de la Fórmula 2, en el que representa la seua primera presa de contacte amb la categoria en la qual competirà l’any que ve amb Prema Racing. Dimarts, en la primeres proves amb el monoplaça, va tancar la primera jornada amb el cinquè millor temps (1:37.705), a poc més de mig segon del líder, Oliver Goethe. A més, un dia en què va fer vuitanta voltes al circuit de Yas Marina, va ser el segon millor rookie, al darrere de Rafael Camara, campió de l’F3, que va ser segon. Ahir, en la segona jornada de test, es va centrar més en les tandes llargues, ja que va completar 108 girs, i va anotar el catorzè millor crono (1:37.992), a nou dècimes de Goethe, que es va confirmar com el gran dominador liderant també la segona sessió. Avui el pilot de Les completarà l’última jornada de test.