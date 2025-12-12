CLUBS
Naix una nova secció multiesportiva al Sícoris
Sícoris XC360 agrupa les disciplines de running, trail, ciclisme i triatló
El Sícoris Club ha creat la nova secció Sícoris XC360, impulsada amb el suport d’Assegurances Xavier Canadell, amb l’objectiu d’unificar en un sol projecte les disciplines de running, trail running, ciclisme i triatló. La iniciativa busca oferir un espai comú per als aficionats a aquests esports, ampliar l’activitat del club i reforçar el seu compromís amb la pràctica esportiva. Entre les modalitats incloses destaca el ciclisme, una de les disciplines històriques del club que ara es reactiva.
Segons Roger Canadell, un dels impulsors i membre de la junta de la nova secció, Sícoris XC360 es planteja com “un projecte orientat a crear una comunitat activa i motivada mitjançant noves experiències esportives, sessions d’entrenament en grup, sortides i reptes adaptats a diferents perfils i nivells, a més de xarrades especialitzades”. La junta la completen Miquel Piñol, Manel Mullor, Aurèlia Prats i Òscar Canadell.
La nova secció, que substitueix l’antiga de Marató, ja compta amb més d’un centenar d’inscrits i està dirigida exclusivament als socis del club. La seua primera activitat se celebra avui dissabte: una caminada popular per les instal·lacions del Sícoris en la qual cada quilòmetre recorregut es convertirà en un euro destinat a La Marató de 3Cat. El lema de l’activitat és: “Ens esforcem, correm i caminem contra el càncer.” El president del club, Eduard Abella, ha celebrat la posada en marxa d’aquesta nova secció i ha anunciat l’organització de diversos esdeveniments al llarg de l’any, entre els quals la recuperació de la duatló i la marató de relleus, així com noves activitats que es presentaran pròximament.
Actualment, el Sícoris Club compta amb uns 4.100 socis i amb un ampli conjunt de seccions esportives que inclouen bàsquet, pàdel, tenis, atletisme, piragüisme, ciclisme i gimnàstica rítmica, entre altres disciplines, així com culturals com la coral, l’esbart dansaire o el Racó d’Art.