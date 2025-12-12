ATLETISME
Una Pujada de rècord
La carrera atlètica més veterana de Lleida comptarà amb 475 inscrits després d’ampliar en 75 dorsals el límit fixat inicialment. La cita és aquest diumenge
La 44 Pujada a la Seu Vella, que tindrà lloc aquest diumenge, afronta una nova edició marcada pel notable augment de participació, ja que l’organització, que havia fixat un límit de 400 corredors, va decidir ampliar a 75 dorsals addicionals davant de l’elevada demanda, aconseguint així un nou ple absolut.
El recorregut manté la tradicional sortida des de la plaça de la Sardana i conserva la seua exigència característica: travessa el Barri Antic, el Parc de la Mitjana i el marge del Segre, abans d’afrontar l’emblemàtica ascensió pel carrer Cavallers, el tram més icònic i exigent de la prova. Aquest any, a més, la carrera coincidirà amb La Marató de 3Cat, dedicada a la investigació del càncer.
En la línia de sortida tornaran a trobar-se alguns dels noms més destacats d’edicions recents, com Alberto Puyuelo, Muhammad Lamin Bah o Roger Mirabet en categoria masculina, i Paula Mata i Emma Carreras en la femenina. També hi participarà Roc Bellostas, vencedor de la 42a edició.
Els atletes tindran en l’horitzó els rècords establerts l’any 2022: els 32’05” de Xavi Tomasa i els 37’33” de Núria Tilló, que continuen sent les marques de referència a batre. Els qui aconsegueixin superar-les optaran a un premi especial de 100 euros.
La dotació econòmica contempla igualment 100 euros per als guanyadors absoluts, 50 per als segons classificats i 25 per als tercers, a més de 100 euros per al millor corredor i corredora del tram cronometrat del carrer Cavallers. La resta de guardons inclouran lots esportius, obsequis gastronòmics i trofeus en diverses categories i equips. La recollida de dorsals es farà avui i demà a Decathlon Lleida, així com el mateix diumenge. La caminada començarà a les 9.00 i la carrera de 10 km arrancarà a les 10.30.
El fundador de la carrera, Joan Moraño, va destacar “la qualitat de la participació” entre els atletes d’elit i el fet que “és la prova atlètica més veterana i emblemàtica de la ciutat”.