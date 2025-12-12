ARTS
Quatre medalles per al Panther Team BJJ a Madrid
El Panther Team BJJ de Lleida va aconseguir quatre medalles en la competició celebrada a Madrid de l’Abu Dabi Jiu-Jitsu Pro, una de les proves més destacades del calendari internacional de jujutsu brasiler. El club lleidatà hi va participar amb el mestre Yones Orfi i dos alumnes, Sergio Colías i Amal El Haddadi, que va aconseguir dos medalles, d’or de 49 kg, una en categoria Gi i l’altra en No-Gi. Per la seua part, Colías va ser bronze en pes de 85 kg, també en categoria Gi, mentre que Orfi es va penjar una plata en No-Gi, també en 85 kg. Amb una nova participació exitosa, el club lleidatà es continua consolidant com un referent en el jujutsu català, acumulant podis en diferents proves.