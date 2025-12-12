Cortés: "Malgrat ser un derbi, són tres punts com cada jornada"
El tècnic del Lleida CF espera recuperar les bones sensacions en Lliga després d’una entrepussada que "el va molestar" a Camp Joliu, en un duel lleidatà que "és un premi per a tothom, sobretot per les aficions"
Jordi Cortés, tècnic del Lleida CF, afronta el derbi davant del Mollerussa amb una barreja d’enuig i exigència després de la derrota en entre setmana davant del Camp Joliu, un partit que el “va molestar encara més amb les hores”. El tècnic lamenta el “nivell molt baix” de la primera part i la “intensitat insuficient” de la segona, i avisa que si l’equip repeteix aquesta versió “estarà molt lluny de guanyar”. Tot i així, recorda que l’equip venia d’una bona línia en Lliga i que “si juguem com el dia del Cornellà estarem a prop de guanyar; si fem allò del Camp Joliu, no”.
Cortès insisteix que el duel de diumenge, malgrat ser un derbi, “són tres punts com els de qualsevol altra jornada”, encara que reconeix que emocionalment tindria impacte, perquè “guanyar seria la segona victòria de la temporada i els passaríem en la classificació”. A més del futbolístic, també va celebrar que "serà un partit especial, perquè tenim molts jugadors que han estat importants a l’altre equip i és un premi per a tothom, sobretot per a dos grans aficions."
Del Mollerussa assenyala que, després de dos canvis d’entrenador, és un rival “relativament nou”, del qual només tenen una referència amb l’actual tècnic, Manel Cazorla, i del qual espera un plantejament més a l’expectativa. Per això, va expressar que al Lleida li tocarà desplegar una versió més "híbrida", perquè "també ens trobem millor quan no portem la iniciativa, encara que a casa hem tingut trams de fer-ho bé."
El tècnic admet que la setmana ha quedat alterada per les càrregues de minuts de l’últim partit, en el qual diversos futbolistes van jugar més del previst, encara que confia poder recuperar-los a temps. L’única baixa segura és Guido Ratto, que segueix lesionat. “Volem recuperar sensacions i veure la versió de casa”, resumeix Cortés, que fixa un objectiu clar: “Competir i quedar-nos els tres punts”.