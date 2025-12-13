FUTBOL
Laporta nega favors arbitrals per Negreira
Afirma davant la jutge que, malgrat els pagaments, el Barça “és un exemple al món”
El president del FC Barcelona, Joan Laporta, va declarar ahir com a testimoni davant la instructora del cas Negreira, que investiga els pagaments del club blaugrana a l’exvicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira i al seu fill Javier Enríquez, i va negar que el club obtingués favors dels col·legiats a canvi de pagaments.
També va assegurar que quan va arribar a la presidència del Barça –que va ocupar per primera vegada entre 2003 i 2010– el contracte venia d’una època heretada, que va ser la Comissió Esportiva la que li va comunicar que eren pagaments que valia la pena continuar fent perquè es tractava d’informes tècnics i de scouting útils per a l’equip i que com que l’import abonat era petit no passava per la junta directiva.
Quan li van preguntar per la seua relació amb José María Enríquez Negreira i el seu fill, Javier Enríquez, va assenyalar que no coneixia cap dels dos, però que tenia referències de la professionalitat del segon, que ja havia fet serveis per a altres equips. El president del FC Barcelona va defensar la legalitat dels pagaments i va descartar la possibilitat que el Barça hagués de pagar per obtenir favors arbitrals, perquè l’equip era el millor i era “un exemple al món”.
A més de Laporta, també van declarar com a testimonis i per videoconferència els exentrenadors del club blaugrana Luis Enrique Martínez (entre els anys 2014-2017) i Ernesto Valverde (2017-2020), i tots dos van coincidir que no van apreciar que els àrbitres els haguessin afavorit.
El cas es va iniciar després que la Fiscalia presentés una denúncia el març del 2023 contra el club, els seus expresidents Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu, exdirectius i el mateix Negreira, al·legant que empreses d’aquest últim havien girat factures al Barça que no es corresponien amb serveis d’assessorament tècnic real. En concret, s’investiga si els pagaments que el FC Barcelona va fer a Negreira i al seu fill –més de 7 milions d’euros entre 2001 i 2018– es corresponen amb una presumpta retribució il·legítima per aconseguir favors dels col·legiats.
Flick adverteix contra la relaxació per ser líders
El FC Barcelona rep avui (18.30/Movistar LaLiga) l’Osasuna a l’Spotify Camp Nou, en la setzena jornada de LaLiga EA Sports, en un partit al qual els blaugranes arriben en estat de gràcia després de sumar quatre victòries consecutives, una ratxa que buscaran ampliar en aquest duel davant l’equip roget i augmentar de forma provisional el seu avantatge en el liderat.
El Maccabi Haifa israelià, rival blaugrana
El rival que li ha tocat en sort al Barça juvenil en la Youth League és el Maccabi Haifa d’Israel. L’equip blaugrana jugarà aquesta eliminatòria en terres israelianes el 3 o 4 de febrer a partit únic. Per continuar aspirant a revalidar el títol de campió de la Youth League haurà de superar el Maccabi Haifa i plantar-se en vuitens de final. El Reial Madrid s’enfrontarà a casa a l’Olympique de Marsella. El Vila-real rebrà el Bayer Leverkusen. Athletic rebrà l’Eintracht Frankfurt, l’Atlètic de Madrid visitarà el Dinamo de Kíiv i el Betis rebrà el Tottenham.
El Girona remunta i assalta Anoeta (1-2)
Dos gols de Tsygankov van donar la victòria al Girona a Anoeta davant de la Reial Societat (1-2), en partit avançat de la jornada 16, després de remuntar el gol de Guedes. El públic va acomiadar amb una gran xiulada l’equip donostiarra. A Segona, l’Osca va prendre aire al vèncer per 0-2 el Cultural Lleonesa.