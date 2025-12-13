HOQUEI
El liderat en joc
El Vila-sana visita avui la pista del Telecable Gijón, el seu màxim rival en la lluita pel primer lloc del grup. Salvat i Agudo tornen a la convocatòria
Telecable Gijón i Vila-sana s’enfronten aquesta tarda (19.15) pel liderat en solitari del Grup A de la Champions League, un duel que a la Lliga es va decantar per al bàndol lleidatà fa poc més d’un mes (3-0). Serà l’últim partit de l’any i abans que totes les competicions s’aturin durant gairebé un mes, per això les del Pla d’Urgell se’n volen anar de vacances amb bones sensacions i fent un pas gairebé definitiu cap a la següent ronda europea.
Després de passar per sobre del Trissino, al qual van golejar per 7-0, les de Lluís Rodero visiten un rival que va superar el Cerdanyola a domicili (0-2) i ocupa actualment el liderat de l’OK Lliga empatat amb el Fraga, amb un punt d’avantatge sobre el Vila-sana. Per a aquest duel entre dos dels aspirants a tot, Rodero recupera efectius. Anna Salvat i Luchi Agudo tornen a la convocatòria després de moltes setmanes. De fet, la portera no juga des de la final de la Supercopa, a finals de setembre, i tornarà a calçar-se els patins després d’esquivar de moment el quiròfan per uns problemes a l’esquena. Per la seua part, l’argentina, que s’ha perdut els últims cinc partits, viatja després que la ressonància descartés una lesió important, malgrat que serà dubte fins a última hora.
L’única que no ha viatjat, al marge de Laura Pastor, és Gimena Gómez. L’argentina haurà de passar de nou pel quiròfan el 12 de gener vinent per treure-li la placa que li van col·locar a un peu aquest estiu passat, per la qual cosa s’espera que torni a finals de febrer. La seua baixa la cobrirà la del planter Judit Ortega.
Sobre el partit d’avui, Lluís Rodero va reconèixer que una victòria “suposaria fer un pas de gegant”, encara que “una derrota tampoc no seria dramàtica”, va puntualitzar. “Sortirem a guanyar com sempre fem, després anirem veient com es desenvolupa el partit. Haurem d’estar molt concentrades i atentes als petits detalls, i sempre pensant en l’atac, perquè és la nostra manera de jugar”, va assenyalar el tecnic.