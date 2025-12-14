FUTBOL
Derbi lleidatà històric
Lleida i Mollerussa es veuen avui les cares al Camp d’Esports en un partit de Lliga 35 anys després. Els dos conjunts necessiten una victòria
Lleida i Mollerussa tornen avui al Camp d’Esports (17.00/Lleida en Joc) a veure’s les cares, en un partit de la jornada 14 en el grup cinquè de Tercera RFEF, i per tercera vegada aquesta temporada, després d’un partit jugat en pretemporada (1-2) i el corresponent a la sisena eliminatòria de la Copa Catalunya (2-3), tots dos duels disputats al Municipal de Mollerussa, i en els quals els de la capital del Segrià van sortir vencedors per partida doble.
Els dos equips lleidatans s’enfrontaran a la Lliga 35 anys després. L’últim partit de lliga que va aparellar els dos conjunts va ser en la temporada 1989-90, quan Lleida i Mollerussa van coincidir en la desapareguda Segona B, i després de descendir de Segona els dos equips. El Lleida, que rebrà el Mollerussa al Camp d’Esports, espera “que els bons indicadors que vam veure en els últims partits de Lliga, o el dia de Copa Catalunya a Mollerussa, els puguem recuperar i que el que va passar a Camp Joliu no embruti gaire la bona línia de l’equip les últimes setmanes”, va assegurar el tècnic del Lleida CF, Jordi Cortés.
Sobre el Mollerussa, Cortés va dir que “ens trobarem un rival que torna a ser nou amb els últims canvis a la banqueta, i a veure si nosaltres som capaços de competir-los a casa i aconseguir els tres punts”. En aquest sentit, el tècnic del Lleida CF, va destacar del seu equip “la capacitat que tenim de generar amb pilota i amb aquest joc per la banda esquerra. Són coses que hem de repetir en els pròxims partits”.
Per la seua part, l’entrenador del Mollerussa, Manel Cazorla, va reconèixer en la prèvia del derbi lleidatà que “és un partit important per als dos, perquè tenim urgència de punts i hem de tornar a sumar de tres”, va assenyalar. El tècnic del Mollerussa va dir sobre el Lleida que “és un equip que està reforçat després del seu empat (1-1) al camp del San Cristóbal i que és molt competitiu” i sobre els seus va recalcar que “hem de fer un pas endavant en el joc després de l’últim partit a casa davant del Vilanova, i de continuar sent fiables en defensa”.
Ahir al Camp d’Esports es van formar llargues cues, però no precisament per veure un partit de futbol. Va ser perquè, el Lleida CF, com va anunciar dijous passat a les xarxes socials, va reobrir la seua botiga en la qual el club ha posat a la venda productes vintage de l’antiga Unió Esportiva Lleida. Una cosa que ha despertat gran interès de molts dels socis i aficionats, que van poder passar per la botiga per adquirir exemplars, objectes històrics i fins i tot de col·leccionisme, a més de jaquetes, roba esportiva, samarretes i marxandatge de la temporada actual del Lleida CF i de les seues penyes.
La botiga va reobrir ahir al matí i a la tarda, i tornarà a obrir les portes aquest matí (de 9.30 a 13.30) per al públic general, i abans d’aquest partit especial i marcat al calendari, que enfronta Lleida i Mollerussa al Camp d’Esports. D’aquesta forma, el club també convidava a través dels seus canals oficials els aficionats a assistir al partit amb samarretes i detalls d’aquesta UE Lleida, tan representativa per al futbol de les comarques de Lleida i de forma extensible a nivell català, pel seu pas per Primera divisió les temporades 1950-51 i 1993-94, i que en aquells anys també van omplir d’alegria molts aficionats de la demarcació, gaudint del pas d’equips com el FC Barcelona o el Reial Madrid pel Camp d’Esports.