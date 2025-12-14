HOQUEI
Derrota europea a Gijón
El Vila-sana cau davant del Telecable en la màxima competició continental després d’igualar un 3-1 abans del descans. L’equip del Pla d’Urgell tanca l’any plantant cara al líder del grup
El Vila-sana va tancar l’any amb una derrota a la pista del Telecable Gijón (4-3), en partit corresponent a la WSE Champions League Women. S’enfrontaven els dos primers classificats del Grup A, després que tots dos haguessin firmat a la primera jornada sengles triomfs davant del Trissino les lleidatanes (7-0) i el Cerdanyola les asturianes (0-2). Amb el liderat en joc, les jugadores que entrena Lluís Rodero van tornar a acusar les baixes i, encara que va tornar Luchi Agudo, va trobar a faltar rotacions davant del líder de l’OK Lliga i que ara és també el líder en solitari en aquest grup continental.
El duel entre dos dels equips més potents d’Europa, aspirants a tots els títols en joc va ser, com s’esperava, intens i equilibrat. Però les lleidatanes van haver de remar sempre a la contra ja que, després de no aprofitar les primeres ocasions davant la portera local –inclòs un pal de Victòria Porta als tres minuts–, va ser el Telecable Gijón qui va inaugurar el marcador gràcies a un rematada de Judith Cobián als 15 minuts de partit.
La reacció lleidatana no es va fer esperar. De fet, només va tardar nou segons. Tot just servir de centre, la bola va arribar a Aina Florenza, que va marcar l’1-1 (16’). Però el Gijón va aprofitar tot seguit un parell d’errors de les lleidatanes per obrir una important bretxa en el marcador. Marta Piquero va firmar el 2-1 al minut 18 i Maria Igualada va fer el 3-1 al 21’. De nou la reacció del Vila-sana va ser immediata i va empatar abans del descans amb el 3-2 d’Elsa Salvanyà al minut 23 i Luchi Agudo al 24’.
A la segona part l’equip lleidatà va tornar a rebre un altre dur cop quan Marta Piquero va fer el 4-3 al minut 28. El Vila-sana ho va intentar en un segon temps en què tots dos equips van tenir diverses ocasions de gol. La millor per al Vila-sana va ser un pal d’Aina Florenza al minut 32, però el marcador ja no es va moure i el Vila-sana va patir d’aquesta manera la seua primera derrota europea.
Lluís Rodero va dir que “ens n’anem tocats per la derrota, però no hem jugat un mal partit, hem tingut ocasions... però hem pagat cars els errors que hem tingut”. L’equip gaudirà ara de vacances i tornarà a competir el 10 de gener quan visitarà el Cerdanyola, també en competició europea i, el dia 14 visitarà el Sant Cugat en jornada de Lliga.