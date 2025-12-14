FUTBOL
Punt in extremis
L’Atlètic Lleida va empatar amb el Sant Andreu amb un gol en l’última jugada del partit de Daouda, que ahir complia 100 partits amb el club. Els lleidatans van evitar la desfeta després d’avançar-se els visitants en el minut 86 en un partit molt igualat
Quan la tragèdia s’entreveia al Camp d’Esports, Daouda va aprofitar un rebuig sobre la mateixa línia de gol per salvar un empat, un altre en l’afegit, i almenys poder sumar un punt que té gust de poc pel que fa a valors classificatoris però que fa justícia pel que es va veure al camp. Tot i així, els lleidatans tenen motius per creure, en primer lloc perquè avui poden acabar la jornada a set punts de la salvació —en lloc de vuit—, però sobretot perquè l’equip s’està mostrant cada vegada més com un conjunt sòlid en defensa després d’abandonar la idea d’avançar la línia defensiva des de ja fa unes jornades.
El duel d’ahir contra el Sant Andreu va estar marcat per la decisió del club de no posar entrades a la venda. Pel que fa a l’aspecte esportiu, va arribar una altra mala notícia en forma de lesió ja que en l’entrenament de divendres Roger Alcalà es va afegir a la freqüentada infermeria després de trencar-se el cinquè metatarsià del peu dret, estimant el temps de recuperació en un mes i mig.
Malgrat que els gols no van arribar fins als últims minuts, el partit va ser del tot entretingut, amb dos equips buscant la porteria rival però amb poc encert en les decisions finals. Prova d’això va ser la primera ocasió del Sant Andreu en el segon minut a les botes de Guillem Naranjo: l’exdavanter del Lleida CF acumula més de 700 minuts sense marcar i ahir va estar a punt d’inaugurar el seu compte particular després d’una rematada de mitja volta dins de l’àrea que Pau Torres va aturar amb una bona mà a baix.
La resposta dels del Segrià va arribar mitjançant Boris Garrós al minut 18, quan va caçar una pilota ploguda a la frontal i va connectar una volea que va marxar a centímetres del pal. Immediatamente a l’acció posterior, Naranjo va treure un xut creuat que també va llepar el pal després de tocar lleugerament a la defensa lleidatana, sent aquestes les accions més destacades d’un primer temps igualat.
Al minut 65, Gabri va ser expulsat per protestar una falta de Daouda i el partit va arribar al tram final inexplicablement, sense més arribades destacades, encara que es s’haurien pogut viure moltes més ocasions si no hagués estat per les males decisions finals. Al 68 van avisar els visitants, amb un xut franc d’Alexis que Pau Torres va tornar a treure amb una mà baixa. Ja al 86, va arribar el gol de Lucas Viña que va rematar de cap, lliure de marca, una centrada de Serrano (0-1).
La desolació orbitava al Camp d’Esports abans de l’última jugada, quan Bilal va xutar una falta que no va entrar perquè ho van impedir entre Iñaki i el travesser. Boris va rematar de cap el rebuig forçat i la pilota es va quedar suspesa a la línia de gol fins que Daouda va celebrar els seus cent partits de blau marí posant la puntera per salvar un punt esperançador (1-1).