Derbi per al Lleida
L’equip de Cortés venç el Mollerussa al Camp d’Esports en un partit clau per sortir de la zona baixa. Un gol inicial de Totti i un de Revert al final deixen els del Pla d’Urgell últims classificats, mentre que els lleidatans empaten a punts amb la salvació
El Lleida es va emportar ahir el derbi de Tercera RFEF a l’imposar-se per 2-0 al Mollerussa en un partit intens i molt disputat entre dos equips situats a la part baixa de la classificació. El duel suposava una gran oportunitat perquè un dels dos conjunts aconseguís sortir dels llocs de descens. Amb aquesta victòria, el Lleida iguala a punts amb el Cerdanyola, equip que actualment marca la permanència, mentre que el Mollerussa passa a ocupar l’última posició de la taula.
Com tot derbi, el partit va estar marcat per una forta càrrega emocional. No en va, un duel oficial entre Lleida i Mollerussa no es disputava des del febrer del 1990, quan ambdós conjunts militaven a la Segona divisió B.
El xoc va començar amb una gran notícia per al Lleida. El primer gol de Totti va arribar quan només havia transcorregut un minut i mig. Totti va ser el més llest de la classe al recollir una pilota a l’esquena de la defensa posada per Sasha, anticipant-se a la saga i al porter visitant per colar-se entre ambdós i aixecar l’esfèric amb el cap en una vaselina que va entrar mansament davant del deliri dels aficionats del Gol Nord, que veien com el Lleida s’avançava en el marcador. El Mollerussa va intentar respondre amb l’ocasió més clara per als del Pla d’Urgell. Una pilota centrada des de l’esquerra va trobar al carriler Lucas Pariente, que va enganxar de volea perquè Satoca es lluís amb una gran estirada. El domini de la possessió va ser per a l’equip entrenat per Manel Cazorla, que va voler portar la iniciativa del joc i, encara que va sortir bé de la primera línia de pressió, als últims metres se li apagava el llum al finalitzar les jugades.
Ja a la segona meitat, el matx va tenir moltes interrupcions i poc ritme a causa de les constants faltes sobre la gespa. L’esforç va ser innegociable i els jugadors ho van donar tot, però va ser l’equip de Cortés el que va mostrar més eficàcia i va saber controlar millor les diferents fases.
Lamin, per part del Mollerussa, va estar a prop de firmar un gol de bandera en una acció individual per línia de fons, però el porter local li va negar el gol. Minuts abans, Pau Russo també va generar perill després d’una badada de la defensa del Mollerussa. El Lleida es va defensar durant gran part del segon temps davant d’un Mollerussa que s’estavellava una vegada i una altra contra un mur liderat per Boaz i Sasha, ambdós sensacionals.
En els últims vint minuts, Cazorla va apostar per un sistema més ofensiu, però sense èxit. La falta de contundència la va pagar cara i els de la capital del Segriá van tancar el partit amb el 2-0 en un gol de Revert des de l’àrea petita, que va aprofitar una pilota morta al segon pal després d’una prolongació de Marc Alegre. Amb aquest triomf, l’equip de Jordi Cortés supera el Mollerussa a la classificació i empata a punts amb el Cerdanyola, encara que els barcelonins es mantenen fora del descens gràcies a l’average general. Els del Pla d’Urgell passen a ocupar l’última posició després de la victòria del Vic.
També va admetre que “el gol tan aviat canvia la pel·lícula; en un moment de dubte Totti ho ha aprofitat a la perfecció, ja l’hi vaig dir en privat, hauria d’haver jugat contra el San Cristóbal”.
Cortés: “Hem fet una gestió perfecta dels minuts”
El tècnic del Lleida, Jordi Cortés, va valorar molt positivament el triomf i l’evolució de l’equip. “Hem fet una gestió perfecta dels minuts, encara que al final només són tres punts”, va afirmar. L’entrenador va destacar la solidesa defensiva de l’equip: “Estem defensant molt bé les segones accions, a més de crear perill a les sortides al contraatac.” El tècnic de Balaguer va reconèixer que havia estat “un cap de setmana d’èxit total per al club”, després de les cues que s’han vist dels aficionats per adquirir productes de la UE Lleida.
Manel Cazorla: “Així no es pot competir a Tercera divisió”
El tècnic del Mollerussa, Manel Cazorla, va reconèixer la justa victòria del rival i es va mostrar molt autocrític després de la derrota. “Ens han guanyat i no n’hi ha més. Han estat millors, especialment des del joc directe. Així no es pot competir a Tercera divisió”, va afirmar. Malgrat que el seu equip va portar el pes del partit, Cazorla va lamentar la falta de caràcter ofensiu: “Ens ha faltat gana i més mala llet en els últims metres, tant en les rematades com en les centrades”, va destacar. L’entrenador va subratllar l’acció del segon gol com un error greu: “En el segon gol estem tots d’esquena. És imperdonable i també és culpa meua.” El tècnic va advertir de possibles canvis: “O canviem coses o serà difícil. Haurem de prendre decisions.”