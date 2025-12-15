BÀSQUET
Massa errors
L’Hiopos encaixa la sisena derrota, quarta consecutiva, en un partit en el qual les pèrdues de pilota van ser un llast. Mai es va rendir i el desavantatge final va ser excessiu
L’Hiopos Lleida va allargar la dinàmica negativa al perdre ahir al Bilbao Arena en un partit molt igualat que es va resoldre en els últims minuts, en bona part pel desencert i les pèrdues de pilota pròpies, algunes de molt infantils en plena reacció que van acabar sent determinants. La diferència de 18 punts que va reflectir el marcador final (93-75) va ser del tot irreal, ja que el duel es va desenvolupar sota una gran igualtat i els de Gerard Encuentra mai van aconseguir capgirar-lo malgrat tenir opcions per fer-ho.
Com ja és habitual els últims partits, l’arrancada de l’Hiopos Lleida va tornar a ser deficient davant d’un Surne Bilbao que va entrar amb més energia, la qual cosa li va permetre manar còmodament en el marcador. Complerts els dos primers minuts, els bascos dominaven per 5 punts (6-1) davant d’un quadre bordeus negat en atac i una mica imprecís en les transicions. La millora no es va fer esperar i va arribar gràcies la intensitat darrere, la qual cosa li va permetre córrer i equilibrar la situació (10-10). La irrupció de Jaworski amb dos cistelles consecutives no va inquietar els lleidatans, que van mantenir el nivell en defensa i van ofegar el rival. Golomán va aconseguir situar el seu equip davant per primera vegada superat l’equador del quart (11-12), però la falta d’encert li va impedir obrir bretxa. De fet, els dos equips no van estar gens encertats des de la mitjana ni la llarga distància, com mostra els 4 triples fallats per bàndol en aquest primer assalt, que va caure del costat lleidatà per dos punts (15-17), l’últim avantatge de què gaudiria en tot el duel. Una altra mala posada en escena va provocar el primer moment delicat. Un parcial de sortida de 8-0 va obligar Encuentra a demanar el primer temps mort quan només havien transcorregut dos minuts i mig i el Bilbao dominava per 6 punts (23-17). De tornada, Ejim, que seria l’home d’aquest quart, va trencar la mala dinàmica amb un triple, el primer del matx (23-20), i tot va tornar a igualar-se.
Si el canadenc era el referent i el que mantenia a la superfície l’Hiopos, en el bàndol basc aquest rol el va assumir Hlinason. El gegant islandès va demostrar per què és el màxim rebotejador de la Lliga i es va convertir en una muralla insalvable. Va obligar en més d’una ocasió a variar els tirs lleidatans amb la seua intimidació, es va apropiar de la seua zona i en atac va esmaixar quan en va tenir ocasió. Malgrat això, l’Hiopos va jugar les seues cartes i des d’una gran defensa va mantenir el partit igualat al descans (32-31), però mai va poder donar la volta al marcador, encara que ocasions no n’hi van faltar, com dos triples seguits de Shurna en els últims segons.
A la tornada dels vestidors es va repetir la mateixa història. Mal inici lleidatà i escomesa basca per situar la màxima renda, set punts (43-36), després d’un parcial d’11-5. Encuentra va tornar a parar el xoc, però aquesta vegada no va poder frenar la sagnia. Dos pèrdues seguides i un altre 4-0 van situar el desavantatge en 11 (47-36, m.24). L’Hiopos, que tornava a fer la goma, va aguantar el cop i va aconseguir acabar el tercer quart sense anar-se’n del partit (64-57). A diferència del que havia passat en els tres períodes anteriors, el conjunt d’Encuentra va entrar en l’últim amb una altra imatge i amb Paulí assumint galons. El gironí va firmar dos jugades de 2+1 que, unides a un triple de Walden van permetre a l’Hiopos situar-se a només tres punts del Bilbao (69-66, m.32). La remuntada era possible, però els errors i la precipitació li van tornar a jugar una mala passada. Un error colossal de Krutwig sol sota el cèrcol –no va ser l’únic que va cometre– i tres pèrdues en tres minuts, algunes de molt infantils del mateix pivot d’Illinois i Walden, van frenar la reacció i van permetre al Bilbao agafar un avantatge de nou (77-68, m.35), aquest cop ja decisiu. Encuentra va parar el partit a la recerca de l’èpica, però dos noves pèrdues, amb Krutwig sortint de nou a la foto, van enfonsar l’Hiopos i van permetre al Bilbao acabar amb un marcador totalment irreal.