FUTBOL
El Barça es planta a vuitens
L’equip de Hansi Flick va patir més del que es preveia però es va classificar amb gols de Christensen i Rashford. El partit es va retardar mitja hora per problemes de seguretat en una grada
Els gols d’Andreas Christensen i de Marcus Rashford al tram final del partit van classificar el Barcelona als vuitens de final de la Copa del Rei davant d’un Deportivo Guadalajara, de Primera RFEF, que va firmar un duel per al record malgrat la derrota (0-2) a l’estadi Pedro Escartín. L’equip local té al capdavant de la banqueta l’exentrenador del Lleida Pere Martí, que va seguir el matx des de la grada a l’estar sancionat.
El partit va haver de retardar-se 30 minuts sobre l’hora prevista (va començar a les 21.30) a causa de motius de seguretat en una grada supletòria, però finalment es va poder jugar amb l’estadi ple, uns 8.500 espectadors.
El sòlid bloc dels locals va provocar el joc més horitzontal dels de Hansi Flick en tota la temporada, però el gol de cap de Christensen al minut 77 i la sentència del davanter anglès al 90 van ser el bot salvavides d’un Barcelona que ja és a vuitens de final, encara que amb més sofriment del que preveia.
Torna Ter Stegen
Les novetats de Flick van arribar a la porteria, on va reaparèixer Ter Stegen, després de més de quatre mesos de lesió, i al lateral dret, ocupat amb solvència per Marc Casadó, però l’alemany va haver d’anar a totes per poder resoldre un partit que es va complicar en excés. El porter local, Dani Vicente, va estar impecable en les ocasions que va crear el Barça. La sortida de Pedri va millorar el joc blaugrana i amb ell al camp van arribar els gols.
Laporta afirma que “al Madrid tenen barcelonitis aguda”
Joan Laporta va dir ahir que al Reial Madrid “tenen barcelonitis aguda” i “continuen estirant” el cas Negreira “per justificar una cosa que no els està sortint bé”, responent així a les paraules del seu homòleg al club blanc, des d’on consideren aquest tema com “l’escàndol més gran de la història del futbol”.
El Deportivo elimina el Mallorca i passen ronda Elx, Reial Societat i València
El Deportivo va eliminar el Mallorca (1-0) i va avançar ahir a la ronda de vuitens de final de la Copa del Rei, en una jornada en què el València CF no va patir gaire davant del Reial Sporting de Gijón, al qual va derrotar per 0-2, mentre que la Reial Societat, amb Jon Ansotegi estrenant-se a la banqueta donostiarra, i l’Elx CF van haver de patir més del que s’esperava per deixar fora de la competició copera CD Eldenc (1-2) i SD Eibar (0-1), respectivament. En la jornada d’avui destaquen el Talavera-Reial Madrid i l’Atlètic Balears-Atlètic de Madrid.