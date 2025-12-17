SEGRE

La Cursa de l’Indiot espera batre el seu rècord de participació

La Cursa de l’Indiot espera batre el seu rècord de participació

La Cursa de l’Indiot espera batre el seu rècord de participació

Publicat per
Redacció

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La 42a Cursa de l’Indiot de Mollerussa, que se celebrarà el 26 de desembre, espera batre el rècord de participació i superar els 850 inscrits entre les proves de 10K, 5K i les curses infantils, segons es va anunciar ahir en la presentació de l’esdeveniment. La sortida i l’arribada seran des del Teatre L’Amistat i, com a novetat, es retransmetrà en directe per Lleida TV. També s’estrena la categoria Promeses, per a joves de 12 a 15 anys.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking