La Cursa de l’Indiot espera batre el seu rècord de participació
La 42a Cursa de l’Indiot de Mollerussa, que se celebrarà el 26 de desembre, espera batre el rècord de participació i superar els 850 inscrits entre les proves de 10K, 5K i les curses infantils, segons es va anunciar ahir en la presentació de l’esdeveniment. La sortida i l’arribada seran des del Teatre L’Amistat i, com a novetat, es retransmetrà en directe per Lleida TV. També s’estrena la categoria Promeses, per a joves de 12 a 15 anys.