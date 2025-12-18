INSTITUCIONS
Ajuts per 3 milions d’euros de la Diputació a l’esport local
La partida més alta, 2,4 milions, es destinarà a activitats de promoció i base
La Diputació va presentar ahir els plans econòmics de promoció i foment de l’esport a les comarques de Lleida per al període 2025-2026, amb una dotació total de 3.005.000 euros, estructurada en quatre programes de suport dirigits a entitats esportives, federacions, esportistes i clubs en fase d’ascens. Del total pressupostat, 2.415.000 euros es destinen al suport a entitats per a la promoció i el foment de l’esport; 160.000 euros, a les federacions esportives; 400.000 euros, a esportistes lleidatans; i 30.000 euros, a clubs que competeixen en fases d’ascens a lligues professionals o semiprofessionals.
El principal programa, orientat a entitats esportives, s’articula en tres àmbits. El primer, dedicat al suport a l’activitat esportiva, compta amb una dotació de 2 milions d’euros. Els ajuts oscil·laran entre 2.000 i 29.999 euros, sense superar el 50% del pressupost total de l’entitat.
Entre els criteris de valoració figuren el nombre d’esportistes menors de 17 anys i la participació femenina, entre altres indicadors d’impacte social i esportiu.
El segon àmbit correspon al suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars, amb un pressupost de 400.000 euros.
Les subvencions tindran els mateixos imports mínim i màxim (de 2.000 a 29.999 euros), amb un límit del 25% del pressupost de l’actuació. Es valoraran aspectes com l’abast de l’esdeveniment, el caràcter competitiu i la durada.
El tercer àmbit està dirigit exclusivament a entitats esportives que treballin amb persones amb discapacitat física i/o psíquica. En aquest cas, l’ajuda mínima serà de 1.000 euros i podrà assolir fins al 90% del pressupost del projecte, tenint en compte criteris com el nombre de llicències de la Federació ACELL i la col·laboració amb clubs, entitats esportives o consells esportius.
El programa de suport a les federacions esportives de Lleida estableix ajuts d’entre 2.000 i 29.999 euros, amb un límit del 50% del pressupost de l’actuació.
Aquestes subvencions es destinen a l’organització d’esdeveniments esportius singulars i a activitats formatives.
Per la seua part, el programa d’ajuts a esportistes lleidatans i lleidatanes es dirigeix a persones empadronades a la demarcació de Lleida durant almenys quatre anys previs a l’inici del període d’execució. Està destinat a esportistes d’entre 8 i 30 anys, així com a majors de 30 que participin en campionats internacionals. Els ajuts aniran de 1.000 a 25.000 euros, sense superar el 50% del cost de l’actuació.
Finalment, el programa de suport a clubs esportius en fases d’ascens a lligues professionals o semiprofessionals contempla ajuts d’entre 1.000 i 10.000 euros, amb un límit del 60% del pressupost del projecte.