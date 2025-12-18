GIMNÀSTICA
El Gimnàstic Lleida celebra el seu desè aniversari
Compta amb més de 350 gimnastes i a l’acte van assistir prop de mil persones
El Club Gimnàstic Lleida va celebrar ahir el seu desè aniversari amb un acte commemoratiu carregat d’emoció, sentiment i orgull col·lectiu a la Llotja, que va vorejar el ple absolut amb prop de 1.000 assistents.
Sota el lema 3.650 dies amb els peus a l’aire, la celebració va reunir gimnastes, famílies, representants institucionals, col·laboradors, patrocinadors i nombroses persones que han format part del club al llarg d’aquesta dècada. La trobada es va convertir en un homenatge viu a la trajectòria del club i als valors que han definit el seu creixement.
Un dels moments més destacats de la vetllada va ser la projecció de diversos vídeos sorpresa enviats pels gimnastes olímpics de l’especialitat d’artística Gervasio Deferr, Ana Pérez i Alba Petisco, els quals van felicitar el club pel seu aniversari i van transmetre missatges de suport i motivació a les seues esportistes. Aquestes paraules, carregades de reconeixement i proximitat, van provocar una prolongada ovació i escenes d’emoció compartida entre el públic.
L’acte va combinar música en directe, projeccions audiovisuals, intervencions institucionals i recreacions de les diferents etapes del club. Tot plegat va permetre posar de relleu no només el notable creixement esportiu –de tot just 20 gimnastes en els inicis el 2015 a més de 350 en l’actualitat–, sinó també la tasca educativa i social, que l’ha consolidat com un referent esportiu a la ciutat.
Durant la seua intervenció, la presidenta de l’entitat, Mònica Rosselló, va subratllar “la força de la comunitat que s’ha creat al voltant del club” i va recalcar que “aquest projecte no s’entendria sense les persones, les famílies, l’equip tècnic i tots aquells que han cregut i continuen creient en el Club Gimnàstic Lleida”.
“Els 10 anys són només el principi: continuarem fent créixer l’esport i l’escola de valors que representa aquest club”, va afegir Rosselló.
La celebració va culminar amb un moment especialment emotiu, ja que totes les gimnastes van pujar a l’escenari per a una fotografia de grup que va simbolitzar el present i el futur de l’entitat, posant el colofó a l’esdeveniment.