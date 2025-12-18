FUTBOL
Jordi Gonzalvo presenta a Lleida ‘Al compás del balón’
Jordi Gonzalvo (Barcelona, 1947), extrenador de futbol i analista a televisió, que va entrenar la UE Lleida i el Mollerussa als anys vuitanta, va presentar ahir a la sala Alfred Perenya de Lleida el seu llibre Al compás del balón. A l’acte, que va ser presentat pel periodista de TV3 Jordi Sunyer, van assistir exjugadors de la Unió Esportiva com Juanjo Lecumberri, Josep Ramon Puig Solsona o David Capdevila, i del Mollerussa, com Josep Lluís Moragues.