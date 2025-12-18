BÀSQUET
L’Hiopos Lleida vol refer-se davant del Madrid
Paulí i Golomán veuen factible guanyar amb el suport de l’afició
L’Hiopos Lleida té a l’horitzó un dels grans compromisos de la temporada: la visita del Reial Madrid, líder de la Lliga Endesa, al Barris Nord el dissabte vinent dia 20. El conjunt de Gerard Encuentra rebrà el vigent campió en el pitjor moment de la temporada després d’encaixar quatre derrotes consecutives. Tot i així, l’aler i capità de l’equip, Oriol Paulí, va assegurar ahir abans de l’entrenament que “tenim moltes ganes de revertir la situació des de ja, sense importar el rival”. “Hem de fer la nostra tasca i per què no començar aquest dissabte?”, va afegir.
Els lleidatans, que partiran des de l’onzena posició de la taula, s’enfrontaran a un Madrid que tan sols ha cedit una derrota en els seus primers 10 partits. Un repte majúscul que passarà per igualar forces en els intangibles. “No podem perdre la nostra identitat: l’energia i l’esforç. Tampoc pot tornar a succeir que en els últims quarts, quan ja no podem guanyar, ens deixem anar com ens va passar a Badalona, Manresa o Bilbao”, va remarcar Paulí.
En aquesta línia, el gironí va explicar que l’equip està “fotut” per la ratxa negativa, però que el treball “és bo” i “només fa falta que es reflecteixi en els partits”. També va parlar sobre la seua última derrota davant del Bilbao Basket (93-75), un duel que “vam competir bé, però a l’últim quart ens vam deixar anar”.
D’altra banda, el pivot hongarès György Golomán va destacar que “és normal tenir alts i baixos en una temporada, però hem de respondre. La temporada és llarga i el pròxim partit és l’oportunitat perfecta per mostrar la nostra millor versió”. Amb la vista posada ja en el futur, Golomán va remarcar que “quan hi ha mals moments hem de confiar més els uns en els altres”. En aquesta línia, el pivot també va apel·lar a la unió amb l’afició, clau per treure un bon resultat davant d’un dels cocos. “Tenim els millors seguidors de l’ACB. Estaran amb nosaltres i ens donaran l’energia necessària. La resta depèn de nosaltres”, va concloure.