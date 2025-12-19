Sant Silvestre de rècord
La tradicional cursa del dia 31 a Lleida tanca inscripcions en 2.300 participants, per la qual cosa serà la més multitudinària de les 30 edicions. La prova en tindrà 350 més que l’any passat
La ciutat de Lleida viurà el proper dia 31 la Sant Silvestre més multitudinària de les 30 edicions, segons van anunciar ahir els organitzadors, l’Associació de Veïns Jaume I i l’Associació Esportiva Ekke. La cursa amb què s’acomiada l’any esportivament, que ja ha tancat inscripcions, comptarà amb la participació de 2.300 atletes, 350 més que l’any passat. “Podríem haver tingut més participants, però volem créixer pas a pas”, va dir el director de la carrera, Iván Espílez. “Cal tenir en compte que són 5 quilòmetres i, amb tanta participació, l’últim sortirà cinc minuts després i el guanyador tardarà 14 minuts. Més participació requeriria fer canvis en l’arribada”, va afegir, encara que, “atès el creixent interès, no descartem incrementar els dorsals en la pròxima edició”. La sortida es donarà a les 17.00 a la rambla d’Aragó, a l’altura de la plaça de Cervantes.
La cursa, que suma l’edició número 30, es va presentar ahir a la seu de l’AV Jaume I i, a més d’Iván Espílez, hi van prendre part Pep Castarlenas, president de l’AA Ekke; Rafel Oncins, en representació de Plusfrec, patrocinador principal de la prova; Jaume Millas, president de l’AV Jaume I; Jordi Verdú, de la diputació de Lleida, i Jackson Quiñónez, regidor d’Esports de la Paeria.
Espílez va destacar que “la Sant Silvestre ja està integrada a la ciutat com un esdeveniment massiu”. “Gairebé 500 dels inscrits són menors de 18 anys i hem notat també un increment de participants que corren en grups, gent d’instituts”, va comentar. “I aquest és l’objectiu, que sigui una carrera en què tots puguin participar. Per això intentarem continuar creixent i estudiarem la millor manera d’ampliar-la, perquè ningú es quedi fora”, va afegir. Quant a les categories, a més de la general absoluta hi haurà la sub-16, sub-20 i veterans +40, totes amb classificació masculina i femenina.
Jordi Verdú, que és un dels 2.300 inscrits, va destacar la presència de la Diputació a través del programa Gust de Lleida i que la cursa “uneix esport i salut”, a banda de destacar “el treball que hi ha per organitzar una prova com aquesta”.
Jackson Quiñónez, per la seua banda, va afegir que “tancar l’any fent esport ens fa sentir orgullosos com a ciutat”.
Al seu torn, Pep Castarlenas va agrair “a la ciutat que un any més confiïn en nosaltres” i Rafel Oncins, d’altra banda, va destacar el que és un “esdeveniment festiu”.