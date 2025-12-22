L’Hiopos Lleida tanca el fitxatge del base nord-americà Xavier Castañeda, cedit de l’Unicaja
El jugador nord-americà, amb passaport bosnià, arriba cedit de l’Unicaja
L’Hiopos Lleida ja ha tancat el reforç per a la direcció de joc: el base nord-americà nacionalitzat per Bòsnia Xavier Castañeda, que recalarà a les files del conjunt lleidatà cedit per l’Unicaja. Castañeda estava sense entrenar amb el conjunt malagueny des de divendres i no va entrar a la convocatòria del duel contra el Baskonia (90-93) perquè estava previst que arribés ahir a Lleida per incorporar-se de forma imminent a la disciplina de Gerard Encuentra.
Castañeda, nascut a Illinois i de 25 anys, va arribar a l’Unicaja aquest estiu procedent del Bourg Basket francès, on va tenir una participació destacada la passada campanya (17,1 punts i 3,5 assistències de mitjana).
No obstant, mai no ha trobat el seu lloc a la rotació d’Ibon Navarro, ja que només va participar en cinc de les sis primeres jornades de Lliga, amb 10 minuts de mitjana per partit i només un punt. Des que va deixar de jugar a la Lliga, el 8 de novembre, la seua participació s’ha limitat a la Eurocup, competició en la qual va jugar tres partits en aquest període, l’últim a casa davant del Karditsas grec la setmana passada (115-84).
L’arribada de Castañeda podria comportar la sortida d’alguns dels actuals jugadors exteriors, tot i que encara no hi ha presa cap decisió definitiva en aquest sentit.
Després de completar-se l’onzena jornada, en la qual el Barça es va emportar el derbi davant del Joventut (90-80), l’Hiopos Lleida cau a la dotzena posició de la taula, ara empatat a quatre victòries amb sis equips: Saragossa, Gran Canària, Manresa, Girona i Andorra, el primer equip fora del descens. Precisament, el Saragossa va batre els del Principat (.-89), l’UCAM Múrcia va batre el València (92-80) i el Breogán va superar el Bilbao (100-99).