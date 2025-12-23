Albareda, campió de Catalunya d’eslàlom
El pilot d’Alcanó Enric Albareda es va proclamar campió de Catalunya en la modalitat d’eslàlom, després de certificar la seua primera plaça a la general de turismes en la prova del cap de setmana a Montblanc, en la qual es va emportar la victòria. El lleidatà ha aconseguit per primera vegada el campionat fruit de la seua regularitat en les set proves de la competició –quatre de les quals en territori lleidatà–, després de ser tercer en el campionat de l’any passat i segon en la seua categoria, la Classe 4.