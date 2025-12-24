FUTBOL
Efe, ara al Cadis, visita el Camp d’Esports
El Camp d’Esports va rebre dilluns la visita de l’exfutbolista del Lleida CF amb una ascensió més meteòrica en el futbol estatal, Efe Ugiagbe, que en pocs mesos va passar de ser un habitual suplent amb el club blau a establir-se com a futbolista professional, ara al Cadis de Segona divisió. El nigerià va regalar al club la samarreta del seu actual equip.
El futbolista africà va arribar com una aposta de Pereira, encara que només va poder ser inscrit per a la segona part de la passada temporada. Després de tenir pocs minuts, va marxar, com la resta de la plantilla, en el seu cas al filial del Ceuta. Tanmateix, després d’una bona pretemporada va debutar a Segona amb el conjunt ceutí i abans d’acabar el mercat el Cadis va pagar pels seus serveis. A l’equip andalús ha disputat onze partits, marcant un gol.