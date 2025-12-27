RESUM
El Vila-sana, amb el seu títol mundial i la Copa, ha estat l’equip lleidatà més premiat d’un any en què han destacat els ascensos de l’Alpicat d’hoquei i del Lleida Handbol
L’esport lleidatà a nivell d’equips ha estat especialment fructífer, destacant el títol mundial i la Copa de la Reina conquerits pel Vila-sana, a més dels ascensos de l’Hoquei Alpicat i del Lleida Handbol, i la permanència aconseguida per l’Hiopos a la Lliga ACB.
S i un equip ha brillat aquest any per sobre de la resta a Lleida, aquest ha estat sens dubte el Club Patí Vila-sana. Després de quedar-se tres vegades a les portes de conquerir un títol –dos Champions League i una Supercopa–, en dos ocasions en la fatídica tanda de penals, l’entitat del Pla d’Urgell ha completat un 2025 de somni. Després de trencar la mala sort a l’inici de la temporada 2024-2025 aixecant el primer títol de la seua història, la Supercopa d’Espanya, les jugadores dirigides per Lluís Rodero van acabar la campanya certificant un triple històric al guanyar el Mundial de clubs a l’Argentina, arrasant a la final una de les seues bèsties negres, el Fraga del també lleidatà Jordi Capdevila, i després la Copa de la Reina golejant el Cerdanyola.
Va ser el merescut premi a la constància i a l’esperit de superació que ha demostrat des de la seua fundació el 2003 el Vila-sana, que ha posat una localitat de poc més de 700 habitants al mapa internacional. Aquesta temporada en curs ha hagut d’afrontar més problemes, aquesta vegada en forma de lesions que han assolat mitja plantilla. Tot i així, el conjunt del Pla ha sabut bregar amb la situació i acaba el 2025 en tercera posició a l’OK Lliga, a només un punt del liderat que comparteixen Telecable Gijón i Fraga, i amb un peu i mig en la següent ronda de la Champions League, el gran objectiu de la temporada, més encara després d’incorporar una de les millors jugadores del món, Aina Florenza.
El Vila-sana també ha brillat a nivell individual, ja que tres de les seues jugadores, l’esmentada Florenza, la portera Anna Salvat i la lleidatana Victòria Porta, es van proclamar aquest estiu campiones d’Europa amb Espanya, mentre que la portuguesa Sandra Coelho va ser subcampiona.
D’aquest 2025 que acaba també cal destacar dos ascensos, en especial el de l’Hoquei Club Alpicat femení, que dos anys després torna a l’OK Lliga. Les jugadores de Mats Zilken van obrar la proesa després de derrotar el Girona en el play-off d’ascens, malgrat que en tanquen l’any com a cuers i a la vora una altra vegada del descens.
També ha escalat un esglaó el Lleida Handbol, confirmant així el gran moment pel qual travessa l’esport femení lleidatà. El club sorgit fa tres anys de la fusió de l’Handbol Pardinyes i l’Associació Lleidatana ha fet història aconseguint l’ascens a la Divisió d’Honor Or, l’avantsala a la màxima categoria de l’handbol femení espanyol. Ho va fer contra tot pronòstic guanyant el play-off final.
Seguint en clau femenina, el Cadí la Seu de bàsquet és l’altra cara de la moneda. L’equip de l’Alt Urgell continua sumit en una crisi esportiva. La temporada passada va aconseguir la permanència en les últimes jornades i en la present continua coquetejant amb el descens.
L’hoquei patins lleidatà ha donat més alegries al marge dels títols del Vila-sana i de l’ascens de l’Alpicat femení. El Llista ha continuat engrandint la seua història, i és que per primera vegada es va plantar a la final de la Copa del Rei, que va acabar perdent davant d’un històric com el Reus. A més, el Pons Lleida va tornar a posar-se en el play-off pel títol de l’OK Lliga, caient en el partit de desempat de quarts de final davant de tot un Liceo, i va assolir per enèsima vegada la Final Four de la Europe Cup, caient en semifinals davant l’Igualada, que va ser el campió.
La nota negativa la va posar l’Alpicat masculí, que va tenir una primera experiència per l’OK Lliga d’allò més efímera. Després d’ascendir l’any anterior, l’equip lleidatà va acabar baixant llastat per no haver guanyat cap partit com a visitant. Ara tanca l’any com a cuer de l’OK Plata i sense haver puntuat encara.Un altre dels clubs que ha recuperat el seu prestigi en aquest 2025 ha estat el Rodi Balàfia Vòlei. El seu equip masculí ha aconseguit tornar a la Superlliga 2, l’avantsala a la màxima categoria del voleibol estatal que va perdre justament l’any anterior.