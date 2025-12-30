FUTBOL
El CFS Linyola somia amb un ascens històric a Primera
Les lleidatanes han passat de l’última categoria a Segona en cinc anys
L’equip femení del CFS Autoescola Urgell Linyola viu el millor moment de la seua història. Les del Pla d’Urgell són segones classificades del grup 2 de Segona divisió, a tan sols dos punts del líder, l’InterSala Saragossa, i somien amb un ascens inèdit en terres lleidatanes a la màxima categoria del futbol sala nacional femení. A falta d’un partit per tancar la primera volta, les lleidatanes estan en posicions de play-off i invictes a casa. Números més que destacats per a un equip que tan sols cursa la seua segona temporada a la categoria de plata, després que el 2024 ascendís per la renúncia del Xaloc Alacant, i aquesta temporada es va estrenar a la Copa de la Reina, en què va caure per 3-4 davant del Rubí.
El projecte ha crescut molt en poc temps i l’equip, com explica el seu entrenador, Xavier Alís, “ha passat de Segona Catalana a Segona divisió en cinc anys. Els primers anys, l’objectiu principal era perdre pels mínims gols possibles”, va afegir. Una de les claus d’aquest creixement ha estat la presència de “jugadores referents de la zona”, apunta el tècnic. Futbolistes com Montse Carles, Karen Pons o Anaïs Luque, que encara segueixen a l’equip, “ens van ajudar molt a tirar endavant” i “la barreja amb jugadores que no havien jugat mai va crear un clima molt bo que encara es manté”, va afegir Alís. Amb 12 victòries, un empat i una sola derrota al caseller, les del Pla d’Urgell estan llestes per disputar una segona volta que, segons el tècnic, “serà una guerra cada cap de setmana”.
L’objectiu de l’ascens és majúscul, però després que el curs passat l’equip acabés cinquè en la seua primera experiència a Segona, Alís es permet somiar el seu desig per al 2026. “El meu gran desig és pujar a Primera. Ho desitjo pel Linyola, les jugadores, la província i, sobretot, el Pla d’Urgell. Tot i així, com que no depèn de nosaltres, el que realment desitgem és tenir continuïtat”, va concloure.
Així mateix, ara el Linyola disfruta de l’aturada nadalenca i espera tancar la primera volta amb una victòria davant de l’Orvina, que els doni forces per somiar amb un ascens que seria històric i que els permeti fer un pas més en el seu meteòric creixement.