BÀSQUET
Un Hiopos amb dos cares: menys encerts i rebots de mitjana, i més punts encaixats
En aquestes últimes sis derrotes fa 4 punts i captura 3 rebots menys de mitjana i encaixa 12 punts més que en les 6 primeres jornades. És el cinquè en pèrdues
L’Hiopos Lleida s’ha convertit en el Dr. Jekyll i Mr. Hyde de l’ACB, al mostrar dos cares completament oposades en les dotze jornades que s’han disputat. Després de meravellar en les sis primeres, exhibint un joc alegre i intens que el va portar a assaltar el Palau Blaugrana i batre el Baskonia al Barris Nord, posicionant-se per entrar a la Copa del Rei amb un balanç de 4-2, en les sis següents el globus s’ha desunflat del tot per acabar l’any encadenant sis derrotes, la pitjor ratxa del club a l’ACB.
Moltes són les raons que han portat l’equip a aquesta situació, que encara no és alarmant ja que manté les tres victòries de marge sobre el descens. Amb les xifres a la mà, l’equip de Gerard Encuentra ha abaixat els números que presentava les sis primeres jornades.
En aquest sentit, l’Hiopos ha firmat de mitjana 4 punts (de 85 a 81), 3 rebots (de 37 a 34) i 2 assistències (de 16 a 14) menys en aquestes últimes sis derrotes que a l’inici, a banda de valorar 11 punts menys (de 90 a 79) i encaixar 12 punts més (de 84 a 96) per partit.
Nivell global a la Lliga
A nivell global de la Lliga, és el segon equip que menys triples anota (7,7) i que menys assistències (15,4) reparteix per partit, el tercer que més faltes comet (26) i el cinquè que més pilotes perd (16, una més que en les sis primeres jornades).
Al marge de les xifres, l’equip necessita urgentment un líder que dirigeixi l’equip i que alguns jugadors, que van arribar amb un caixet alt, facin un pas endavant, com el cas de John Shurna, que està molt lluny del que s’espera d’ell.
Al marge de qüestions estrictament tècniques i tàctiques, l’Hiopos també està trobant a faltar un líder al vestidor que faci d’esperó en situacions com l’actual, rol que la passada temporada compartien Rafa Villar i Pierre Oriola, que imprimien la força i el cor que l’equip ara no té.
Victòria ajustada del Baskonia a Lugo
La tretzena jornada va arrancar ahir amb la victòria del Baskonia a la pista del Breogán per 100-103, després d’un final ajustat. Luwawu-Cabarrot, amb 24 punts, va ser el més destacat.