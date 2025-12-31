El lleidatà Sánchez Jara: “He complert un somni”
Assegura que jugar el pròxim Mundial amb Panamà “és el màxim”. Diu que ha suposat “un sacrifici” a l’estar lluny de la família però una “experiència increïble”
Francesc Xavier Sánchez Jara, de 56 anys, ha complert un somni, com ell mateix assegura, al classificar-se amb la selecció de Panamà, on exerceix d’assistent del seleccionador Thomas Christiansen, per al Mundial que se celebrarà l’any que ve als Estats Units, Mèxic i el Canadà. Va ser una aventura que el lleidatà va començar amb molts dubtes el gener del 2021, encara en plena pandèmia de la covid, però després de quatre anys, els èxits li han donat la raó. Reconeix que estar lluny de casa i de la família "és el pitjor d’aquesta situació, perquè cinv tres o quatre vegades a l’any i només per uns dies, malgrat que poder parlar i veure’ns cada dia per videotrucada ajuda, tot i que no deixa de ser una cosa complicada de suportar”, afirma el tècnic lleidatà, que aquests dies ha tornat al seu Almacelles natal per passar el Nadal amb els seus. Sánchez Jara va iniciar la seua carrera d’entrenador la temporada 2013-2014 com a ajudant d’Albert Chapi Ferrer al Còrdova i després al Mallorca, i abans d’emprendre l’aventura panamenya formava part del cos tècnic del Barcelona Legends, equip d’exjugadors del Barça, club que ell mateix va defensar un any amb Johan Cruyff com a entrenador.
També va jugar a Betis, Racing de Santander, Sporting de Gijón i Osasuna, on va coincidir amb Christiansen, amb què ha lligat el seu futur esportiu. “Em va trucar perquè li faltava un assistent i em va dir si volia anar amb ell. Em feia molta il·lusió pel projecte que hi havia i perquè en aquell moment no estava entrenant, però estar tan lluny de casa i de la família era una cosa que em tirava enrere, a pesar que al final vaig decidir anar-me’n i la vaig encertar, perquè està sent una experiència increïble i, a més, amb molt bons resultats”, apunta.
Assegura que estar en un Mundial, del qual es va quedar a les portes en l’edició del 2022 a Qatar, “és el màxim a què es pot aspirar, no hi ha res més important, i per a mi ha estat complir un somni”, encara que reitera que el camí “ha estat complicat i ha suposat molt de sacrifici, estant lluny de la família, malgrat que ha valgut la pena”. De cara al campionat que es disputarà el pròxim estiu, el tècnic lleidatà té clar que l’objectiu de Panamà “és competir, després ja veurem”, i afegeix: “Parlem de països molt bons. Debutem amb Ghana, que potser ara no està en el seu millor moment, després ens enfrontem a Croàcia i acabem contra Anglaterra. Passar a la següent ronda seria una cosa històrica, però aconseguir un punt ja seria fer-ho millor que l’única vegada que Panamà ha estat en un Mundial, el 2018, on va perdre tots els partits i només va marcar un gol.”