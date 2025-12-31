“He complert un somni”
El lleidatà Sánchez Jara assegura que jugar el pròxim Mundial amb Panamà “és el màxim”. Diu que ha suposat “un sacrifici” a l’estar lluny de la família però una “experiència increïble”
Francesc Xavier Sánchez Jara, de 56 anys, ha complert un somni, com ell mateix assegura, al classificar-se amb la selecció de Panamà, on exerceix d’assistent del seleccionador Thomas Christiansen, per al Mundial que se celebrarà l’any que ve als Estats Units, Mèxic i el Canadà. Va ser una aventura que el lleidatà va començar amb molts dubtes el gener del 2021, encara en plena pandèmia de la covid, però després de quatre anys, els èxits li han donat la raó. Reconeix que estar lluny de casa i de la família "és el pitjor d’aquesta situació, perquè cinv tres o quatre vegades a l’any i només per uns dies, malgrat que poder parlar i veure’ns cada dia per videotrucada ajuda, tot i que no deixa de ser una cosa complicada de suportar”, afirma el tècnic lleidatà, que aquests dies ha tornat al seu Almacelles natal per passar el Nadal amb els seus. Sánchez Jara va iniciar la seua carrera d’entrenador la temporada 2013-2014 com a ajudant d’Albert Chapi Ferrer al Còrdova i després al Mallorca, i abans d’emprendre l’aventura panamenya formava part del cos tècnic del Barcelona Legends, equip d’exjugadors del Barça, club que ell mateix va defensar un any amb Johan Cruyff com a entrenador. També va jugar a Betis, Racing de Santander, Sporting de Gijón i Osasuna, on va coincidir amb Christiansen, amb què ha lligat el seu futur esportiu. “Em va trucar perquè li faltava un assistent i em va dir si volia anar amb ell. Em feia molta il·lusió pel projecte que hi havia i perquè en aquell moment no estava entrenant, però estar tan lluny de casa i de la família era una cosa que em tirava enrere, a pesar que al final vaig decidir anar-me’n i la vaig encertar, perquè està sent una experiència increïble i, a més, amb molt bons resultats”, apunta.
Assegura que estar en un Mundial, del qual es va quedar a les portes en l’edició del 2022 a Qatar, “és el màxim a què es pot aspirar, no hi ha res més important, i per a mi ha estat complir un somni”, encara que reitera que el camí “ha estat complicat i ha suposat molt de sacrifici, estant lluny de la família, malgrat que ha valgut la pena”. De cara al campionat que es disputarà el pròxim estiu, el tècnic lleidatà té clar que l’objectiu de Panamà “és competir, després ja veurem”, i afegeix: “Parlem de països molt bons. Debutem amb Ghana, que potser ara no està en el seu millor moment, després ens enfrontem a Croàcia i acabem contra Anglaterra. Passar a la següent ronda seria una cosa històrica, però aconseguir un punt ja seria fer-ho millor que l’única vegada que Panamà ha estat en un Mundial, el 2018, on va perdre tots els partits i només va marcar un gol.”
Canvi de paradigma
“Des que vam arribar, la selecció ha fet un canvi molt important, hem canviat la filosofia i la dinàmica que hi havia i la gent ho ha agraït moltíssim”, apunta. El lleidatà va incidir en la millora del futbol panameny, sobretot quant a jugadors. “Quan vam arribar n’hi havia molt pocs que juguessin a l’estranger, i ara el 90 per cent dels que convoquem estan jugant fora i són professionals. Això demostra que les coses s’han fet bé”, assegura.
Hàndicaps
La dupla que formen Thomas Christiansen i Sánchez Jara acaba el seu contracte amb la Federació Panamenya a l’acabament del Mundial, i ara el futur és incert. “Portarem ja gairebé cinc anys. Es viu bé a Panamà i hem après molt d’ells i ells de nosaltres, però potser Christiansen voldrà fer un canvi d’aires, no ho sé. Depèn de com vagi el Mundial, però estar molts anys en un lloc tampoc és bo per a cap de les parts. Opcions n’hi ha perquè ell ha fet un treball molt bo i a la zona de la CONCACAF és un tècnic molt valorat, però no està clar què passarà”, explica el lleidatà, que destaca el canvi que ha fet el futbol panameny aquests últims anys.
Un altre dels hàndicaps és la falta d’instal·lacions, ja que l’esport rei a Panamà és el beisbol, influït pels Estats Units. “Estem mancats de camps, perquè només quatre equips de la Lliga en tenen un de propi, la resta han de rotar. A més, la Lliga té poc nivell, res a veure amb la dels països del costat com Guatemala, Hondures o el Salvador, on van més de 10.000 persones als camps. Aquí a Panamà hi acudeixen 300 o 400 espectadors, excepte si juga la selecció, que llavors sí que poden ser 8.000 o 10.000 persones”, explica.