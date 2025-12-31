FUTBOL
El Mollerussa es reforça amb Robledo i Campanera, tots dos del Reus
El CFJ Mollerussa s’ha reforçat en aquest mercat d’hivern amb el porter de 25 anys Pepo Campanera i el centrecampista de 24 anys Ricard Robledo, ambdós procedents del Reus FC Reddis del grup 3 de Segona RFEF.
Campanera arriba cedit a l’equip del Pla d’Urgell fins al final de temporada per aportar qualitat a la porteria, una posició en la qual Albert Batalla ho ha jugat tot. El porter destaca per la seua solidesa, bon joc de peus i seguretat sota pals. També per la seua dilatada experiència a la categoria enrolat en equips com la Pobla de Mafumet o el mateix Reus, amb el qual la temporada passada va aconseguir l’ascens a Segona Federació com a titular.
Aquesta temporada, Pepo va perdre la seua condició de porter titular en el quadre tarragoní, en el qual Álvaro Pacheco s’ha refermat sota pals amb 10 titularitats. Campanera, en canvi, només ha pogut disputar tres partits, dos com a titular, en els quals ha encaixat cinc gols.
Experiència a la categoria
D’altra banda, Robledo, format a les categories inferiors del Nàstic de Tarragona, compta també amb experiència a la categoria, encara que aquesta temporada no ha tingut continuïtat en el Reus a Segona RFEF per una lesió dels isquiotibials. Amb les incorporacions de Campanera i Robledo, més la del central de Tàrrega David Grifell, el Mollerussa tanca tres fitxatges de luxe per intentar revertir la situació en el segon tram de la temporada. Els del Pla d’Urgell són setzens i marquen la zona de descens amb 12 punts, els mateixos que el Cerdanyola i el Vic.