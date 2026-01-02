La trentena edició de la Sant Silvestre de Lleida va tancar el calendari atlètic del 2025 amb un rècord històric de participació i va confirmar l’excel·lent estat de salut de l’atletisme popular al territori. La prova, disputada sobre una distància de 5 quilòmetres, va reunir 2.300 corredors, 350 més que l’any anterior –quan ja s’havia batut l’anterior límit del 2015, quan s’hi van apuntar 1.793 persones–, en una jornada marcada per l’ambient lúdic i festiu que caracteritza aquesta cita de final d’any.
