FUTBOL
“Tocava fer una pausa”
El tècnic de l’Atlètic Lleida, Gabri García, va assegurar que l’equip “ha aprofitat” l’aturada. Es mesuraran al Reus, un dels “millors equips” de la categoria
Torna la competició i amb ella l’Atlètic Lleida, que s’enfrontarà al Reus Reddis aquest diumenge (19.00) amb l’objectiu de retrobar-se amb una victòria que se li resisteix des del 15 de novembre davant de l’Andratx (3-2) i retallar la distància que el separa de la salvació.
El tècnic del conjunt lleidatà, Gabri García, va apuntar que “aprofitem els cinc dies de descans, que aquesta temporada han estat molt curts, per desconnectar. Era bo fer aquesta pausa mental i física”, va afegir. Després de tornar als entrenaments dissabte passat, els lleidatans han estat treballant per rebre el tercer classificat, el Reus. Un rival que, segons l’entrenador, “és un dels millors equips de la categoria i estic convençut que disputarà el play-off d’ascens. És un equip que m’agrada molt i té bastantes similituds amb el nostre estil, però amb resultats diferents. És molt equilibrat i capaç de jugar a tot en el mateix partit”, va remarcar.
L’equip, que va acabar el 2025 amb un empat davant de l’Eivissa (1-1) i un informe de baixes molt llarg, està intentant refer-se. Gabri va apuntar que “hem recuperat Asier, sembla que l’evolució d’Agüero és bona i hem incorporat Marc Vargas. Intentarem recuperar jugadors i amb els fitxatges arribar a fer una convocatòria de 18 o 19 jugadors”. Quant a les incorporacions de Carlos Cobo i Marc Vargas, Gabri va destacar que “tant nosaltres com ells ens beneficiarem del nostre estil de joc”. A més, va remarcar que “buscarem un central i incorporar algun jugador d’atac”. “En funció de si són un o dos, valorarem si fitxar un centrecampista”, va concloure.
M
L’Atlètic Lleida va presentar ahir oficialment al seu segon fitxatge després de Carlos Cobo, el lateral dret de 23 anys Marc Vargas, que arriba procedent del Forca Kochi FC indi. Aquest va assegurar que “la classificació, fins al final de temporada, és anecdòtica. Si les coses s’estan fent bé, s’ha de creure en el procés i al final del curs ja veurem on som a la taula”.
Quant a la seua decisió de firmar amb el conjunt del Segrià, el jugador de Manresa va explicar que “ja feia temps que teníem converses amb el club i crec que és un estil de joc atractiu. Hem de revertir la situació i hi ha el potencial per fer-ho. Crec que és un projecte amb futur i ha de tirar endavant. Tinc plena confiança en l’equip”. Així mateix, Vargas va parlar sobre la seua integració i va assegurar que “des que vaig arribar tant l’staff com els jugadors m’han acollit molt bé i estic molt content”.Per la seua part, el president del club, Xavier Bartolo, va explicar que “malgrat que portem molt de temps treballant en la tramitació de la seua fitxa, esperem que validin el Certificat de Transferència Internacional (CTI) des de l’Índia”. En el cas que no es tramités a temps, Vargas encara no podria debutar aquest diumenge davant del Reus al Camp d’Esports.