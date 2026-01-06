FUTBOL
Dos mil fans en l’entrenament solidari del Barça Femení
Un total de 2.268 aficionats van acudir ahir a l’Estadi Johan Cruyff per presenciar el primer entrenament de portes obertes amb finalitats solidàries del FC Barcelona femení.
La sessió va comptar amb les novetats de la davantera Salma Paralluelo i la lateral Ona Batlle, que afronten el tram final de recuperació de les seues respectives malalties. Les lesionades Patri Guijarro, Aitana Bonmatí i Cata Coll no van saltar a la gespa.
Aquest any la recaptació es destinarà íntegrament al programa Polseres Blaugranes, que té per objectiu millorar l’estada de llarga durada de nens i adolescents ingressats en centres hospitalaris i d’altres amb malalties greus.